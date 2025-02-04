الإمارات: مرحلة جديدة من الإستراتيجية الوطنية لجذب المواهب في القطاعات الرئيسية
أعلنت الحكومة الإماراتية، الاثنين، عن إطلاق مرحلة جديدة من الاستراتيجية الوطنية لجذب واستبقاء المواهب في الدولة.
تم الإعلان عن استراتيجية الإمارات لجذب المواهب والاحتفاظ بها 2031 في عام 2021 بهدف جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها في القطاعات الرئيسية.
وتشمل هذه القطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات اللوجستية والطيران، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا الغذاء والمياه، والاقتصاد الإبداعي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للخبرة والابتكار.
وتم اتخاذ قرار الموافقة على المرحلة الجديدة من الحملة خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقال مجلس الوزراء في بيان له: "وفقاً لتقرير موقع لينكدإن، تعد دولة الإمارات الوجهة المفضلة عالمياً للأفراد الباحثين عن آفاق وظيفية جديدة ومستوى معيشي مرتفع، وتتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنمية البشرية وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
قطار فائق السرعة جديد
واطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تفاصيل مشروع القطار السريع الذي تم الكشف عنه مؤخرا، والذي سيربط بين أبوظبي ودبي.
ويمر القطار الذي سيسير بسرعة 350 كيلومتراً في الساعة عبر ست محطات هي: جزيرة الريم، والسعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، وبالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة الجداف في دبي. وإلى جانب خيار النقل المتطور هذا، ستطلق شركة الاتحاد للقطارات أيضاً قطار ركاب عادياً.
وقال صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر: "اطلعنا على أحد أهم مشاريع البنية التحتية في الدولة، وهو قطار الاتحاد للركاب عالي السرعة. وبسرعة 350 كيلومترًا في الساعة، من المقرر أن يحدث هذا القطار تحولًا في التنقل والترابط الاقتصادي عبر الإمارات. ومن المتوقع أن يتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 145 مليار درهم على مدى العقود الخمسة المقبلة. إن قطار الاتحاد عالي السرعة أكثر من مجرد سكة حديدية، فهو يمثل طموحًا وطنيًا جديدًا، ورابطًا اتحاديًا استراتيجيًا، وخطوة نحو بناء بنية تحتية تظل من بين الأفضل والأكثر تقدمًا على مستوى العالم".
مجلس اللوجستيات
ولمواءمة الجهود وضمان التنسيق السلس لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي، تم اتخاذ قرار أيضاً بإنشاء مجلس التكامل اللوجستي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن المجلس سيجمع كل الجهات الاتحادية والمحلية الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والطرق والنقل والجمارك والسكك الحديدية والمعابر الحدودية، لضمان الكفاءة والتآزر في القطاع. ومع تقدير قيمة صناعة الخدمات اللوجستية بنحو 129 مليار درهم في عام 2023، فإن هدفنا هو توسيعها إلى أكثر من 200 مليار درهم على مدى السنوات السبع المقبلة".
ويترأس الاجتماع معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
استراتيجية الأمن السيبراني
كما وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
وقال سموه: "تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ولدينا واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية أمناً وتطوراً على مستوى العالم. وفي المرحلة المقبلة، سنواصل تعزيز إجراءات الأمن السيبراني، وضمان بيئة رقمية مرنة وآمنة تحمي مكتسباتنا الوطنية وتدعم التقدم المستقبلي".
وترتكز الاستراتيجية على خمسة ركائز أساسية هي: الحوكمة، والحماية، والابتكار، والتأسيس والبناء، والشراكة. وتسعى إلى إرساء إطار حوكمة متماسك وفعال للغاية للأمن السيبراني.
إعادة تأهيل الأراضي
واستعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تم تأهيل 1800 هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة الأراضي المحسنة إلى 378.2 كيلومتر مربع، وخفض نسبة الأراضي المتدهورة إلى 1.2% فقط.
جاذبية الاستثمار
كما وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) بهدف تعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات استراتيجية مع وكالات ترويج الاستثمار في العالم وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز جهود جذب الاستثمار.