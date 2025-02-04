الإمارات: مرحلة جديدة من الإستراتيجية الوطنية لجذب المواهب في القطاعات الرئيسية

وقال صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر: "اطلعنا على أحد أهم مشاريع البنية التحتية في الدولة، وهو قطار الاتحاد للركاب عالي السرعة. وبسرعة 350 كيلومترًا في الساعة، من المقرر أن يحدث هذا القطار تحولًا في التنقل والترابط الاقتصادي عبر الإمارات. ومن المتوقع أن يتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 145 مليار درهم على مدى العقود الخمسة المقبلة. إن قطار الاتحاد عالي السرعة أكثر من مجرد سكة حديدية، فهو يمثل طموحًا وطنيًا جديدًا، ورابطًا اتحاديًا استراتيجيًا، وخطوة نحو بناء بنية تحتية تظل من بين الأفضل والأكثر تقدمًا على مستوى العالم".