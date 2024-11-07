الإمارات: مربية أطفال ..نجمة"تيك توك"بوصفاتها اللذيذة

وكانت طفولة جميلة صعبة، مما صنع إصرارها على البحث عن حياة أفضل لنفسها. وفي وقت لاحق، قررت مغادرة إندونيسيا بحثًا عن فرص أفضل. وبعد أن قضت 10 سنوات تعمل في المملكة العربية السعودية، انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 1993، حيث وجدت وظيفة ثابتة مع عائلة إماراتية أصبحت في نهاية المطاف عائلتها الثانية.