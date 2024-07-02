الإمارات: مدارس تعليم القيادة تؤكد نزاهتها مع المتدربين

قال ياسر: "من السهل جداً عليهم أن يجعلونا نعيد الامتحانات ويعطونا المزيد من الدروس مما يكلفنا المزيد من المال. إنهم لا يفهمون مقدار الجهد والمال الذي بذلناه في هذا الأمر، أشعر أن بعض مدارس تعليم القيادة تتمتع بعلاقات أفضل مع الممتحنين ويمكنها التأثير على النتائج، بينما يكون البعض الآخر أكثر صرامة مع طلابهم".

واعترف بأنه ليس من العدل إلقاء اللوم الكامل على مدرسة تعليم القيادة ، وقال: "في بعض الأحيان قد يرتكب الطلاب أخطاء صغيرة وبسيطة".

كما أعرب عن قلقه من أن امتحان الشارع الذي يستمر حوالي 10 دقائق فقط، لا يحدد بدقة ما إذا كان الشخص سائقاً آمناً وكفؤاً. وأوضح: "في الدقائق الأولى يمكن أن أكون متوتراً للغاية، وقد يرسبني المراقب لهذا السبب".