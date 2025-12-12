الإمارات: مخاوف قانونية حول فحص أمريكا لسجل 5 سنوات من التواصل الاجتماعي

هل أنت مستعد لفتح حسابك الشخصي على فيسبوك، إنستغرام، أو أي حساب آخر على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تأشيرة سياحة أمريكية؟ هذا هو السؤال الذي قد يواجهه المسافرون بمجرد الموافقة على اقتراح من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، والذي يتطلب من الزوار الخضوع لمراجعة تصل إلى خمس سنوات من تاريخهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال المحامي الأمريكي المقيم في دبي والمدير القانوني للمركز القانوني الأمريكي، شاي زمانيان، لـ "خليج تايمز"، إن أكبر المخاوف القانونية بشأن هذا الاقتراح تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير.

"يشعر الناس بالقلق من أن قيام الولايات المتحدة بجمع سنوات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي قد يكشف عن آراء شخصية لا علاقة لها بالأمن، وقد يجعل المسافرين يشعرون بضرورة مراقبة ما يقولونه عبر الإنترنت. كما يتساءل آخرون عن كيفية تخزين هذه المعلومات وما إذا كانت ستجعل البلاد (الولايات المتحدة) أكثر أماناً بالفعل."

قدمت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) يوم الثلاثاء خطة قيل إنها تطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة أمريكية قائمة طويلة من البيانات الشخصية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين البريد الإلكتروني من العقد الماضي، وأسماء وتواريخ ميلاد وأماكن إقامة ومسقط رأس الآباء والأزواج والأشقاء والأطفال. وبموجب النظام الحالي، يجب على المتقدمين من دول الإعفاء من التأشيرة التسجيل في برنامج النظام الإلكتروني لتصريح السفر. ويدفعون 40 دولاراً ويقدمون عنوان بريد إلكتروني، وعنوان المنزل، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ. ويكون التصريح ساري المفعول لمدة عامين.

أشار زمانيان إلى أن الولايات المتحدة لديها سلطة قانونية واسعة لفحص أي شخص يسعى لدخول البلاد. وأوضح: "يسمح قانون الهجرة والجنسية للحكومة بجمع المعلومات اللازمة لإجراء فحوصات أمنية. وقد أيدت المحاكم باستمرار سلطة قوية للتفتيش على الحدود. ويمنح قانون الأمن الداخلي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) سلطة تقديرية واسعة لجمع البيانات لمنع التهديدات."

وهذا يعني أن حقوق المسافرين الأجانب محدودة لأن الدخول غير مضمون. وأوضح زمانيان، وهو خبير في الهجرة الأمريكية، أن "هذه القواعد تجعل فحص وسائل التواصل الاجتماعي مسموحاً به قانونياً بموجب القوانين الأمريكية."

لماذا الآن؟

اقتراح هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بمجرد تنفيذه، سيؤثر على الزوار المؤهلين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني 42 دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة شريطة الحصول على تصريح سفر إلكتروني مسبق. وقد يُطلب قريباً من المسافرين الذين يزورون الولايات المتحدة من دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية فتح سجلهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى خمس سنوات للمراجعة الدقيقة.

وفي هذا السياق، أكد زمانيان أن السؤال الأكبر ليس ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك "ولكن لماذا تختار القيام به الآن، ولماذا تركز على دول تبدو منخفضة المخاطر."

وقال زمانيان: "الإجابة بسيطة: المسافرون من أماكن مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية يمكنهم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة، مما يعني وصول ملايين الأشخاص كل عام بفحص مسبق محدود. الولايات المتحدة تخشى أن يؤدي هذا إلى ثغرات."

كما أشار المحامي الأمريكي المقيم في دبي إلى أن الهجمات الأخيرة في أوروبا أظهرت أن التطرف عبر الإنترنت لا يعرف حدوداً ويمكن أن يحدث في أي مكان.

وقال على سبيل المثال: "مهاجم نيس عام 2016 تأثر بالمحتوى المتطرف عبر الإنترنت، ومهاجمو جسر لندن عام 2017 كانوا قد شاركوا منشورات متطرفة، وأوقفت السلطات الألمانية عدة مؤامرات تورط فيها شباب تم تجنيدهم عبر تطبيقات مثل تليغرام."

وأضاف زمانيان: "لقد علمت هذه القضايا وكالات الأمن الأمريكية أن التهديدات تنمو بشكل متزايد من النشاط الرقمي، وليس فقط الشبكات المادية. ولهذا السبب ترى واشنطن الآن وسائل التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من عمليات التفتيش الحدودية الحديثة."

ضمانات ضد عمليات التفتيش غير المعقولة

ومع ذلك، أكد رياد كمال أيوب، خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني المقيم في دبي، على الحاجة الملحة لضمان وجود ضمانات ضد عمليات التفتيش غير المعقولة.

على الرغم من أن أيوب أشار إلى أن اقتراح هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لا يزال في مراحله المبكرة، وسيتم توضيح التفاصيل بمجرد الإعلان الرسمي عنها، إلا أن "شرعية مراجعة تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد إلى حد كبير على حقوق الخصوصية على النحو المحدد في التعديل الرابع للدستور الأمريكي، الذي يحمي من عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة."

وأضاف أيوب، المدير العام لشركة الهجرة التابعة لمجموعة "رياد" ومقرها الإمارات: "في حين يمكن للحكومة وضع متطلبات تدقيق معينة لأغراض الأمن القومي والهجرة، يجب أن توازن بعناية بين هذه الاحتياجات وحقوق الخصوصية الفردية."

كما علق على الدافع وراء التدقيق الأكثر صرامة في الهجرة. وقال: "من المرجح أن ينبع دافع الحكومة الأمريكية للتدقيق الأكثر صرامة من المخاوف المتزايدة بشأن الأمن القومي والإرهاب. في عالم يواجه تحديات متزايدة بسبب التوترات العالمية والتهديدات السيبرانية، قد يعتقد المسؤولون أن التدقيق المعزز ضروري للسلامة."

لكن رياد أكد أنه يجب موازنة كل هذا مقابل التأثير على المسافرين. وشدد على أنه "إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، فقد يغير بشكل كبير تجربة السفر، مما يجعلها أكثر تدخلاً. قد يواجه المسافرون تأخيرات على الحدود، وتدقيقاً مكثفاً لأنشطتهم عبر الإنترنت، وخطر رفض الدخول بناءً على تاريخهم في وسائل التواصل الاجتماعي."