الإمارات : مخاطر خفية للذكاء الاصطناعي في دعم الصحة النفسية

بالنسبة لسارة (تم تغيير الاسم بناءً على طلبها) البالغة من العمر 27 عامًا، كان ChatGPT موردًا جيدًا للمساعدة المتعلقة بالعمل. استخدمته للتحقق من الحقائق، وتوضيح الأفكار، والحصول على المساعدة أثناء التنقل. ومع ذلك، سرعان ما بدأ يتحول إلى شيء أكبر.

قالت: "بدأت أستخدمه خلال المواقف الصعبة عاطفيًا في العمل، في العائلة وحتى في العلاقات." وأضافت: "أحب كيف يحلل كل شيء وكأنه يقرأ أفكاري. إنه يمنحني منظورًا آخر، وأحب الطمأنينة التي أحصل عليها منه. يجعلني أشعر أن مشاعري صحيحة."

بمرور الوقت، بدأت سارة تستخدم ChatGPT للتفكير في عاداتها وشخصيتها. قالت: "أصبح مثل المدرب، يساعدني على فهم نفسي بشكل أفضل." وأضافت: "أحب أن أذهب إلى العلاج يومًا ما حتى لو كان ذلك من أجل الوعي الذاتي فقط. ومع ذلك، يمكن أن يكون العلاج باهظ الثمن وخارج الميزانية أحيانًا. إنه أمر مريح حقًا أن يكون لدي شيء خاص، سري، ومتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خاصة عندما أشعر بنوبة هلع قادمة."

مخاوف ومخاطر خفية

يقول الخبراء إن الاتجاه المتزايد للشباب الذين يلجأون إلى ChatGPT للحصول على الدعم النفسي "ليس مفاجئًا" ولكنه "مثير للقلق للغاية" لعدة أسباب. قال الدكتور ألكسندر ماتشادو، أخصائي علم النفس العصبي السريري في عيادة هاكيني للصحة النفسية في دبي: "ليس من المستغرب أن يتجه المزيد من الشباب إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT للحصول على الدعم العاطفي". وأضاف: "إنه سهل، ومجهول، ومتاح دائمًا، نوعًا ما مثل وجود صديق في جيبك."

ومع ذلك، يكمن الخطر الحقيقي مخفيًا، حسب الدكتور وليد العومر، أخصائي الطب النفسي في مستشفى ميد كير رويال التخصصي في القصيص. قال: "من المقلق أن بعض روبوتات الدردشة تقدم نفسها كمعالجين." وأضاف: "بينما قد يكون المستخدمون [في البداية] على دراية بأنهم يدردشون مع روبوت، فإن الكثيرين، وخاصة الشباب، يمكن أن ينجرفوا بسهولة ويبدأوا في الشعور بأنهم يتحدثون إلى شخص حقيقي أو حتى محترف مرخص."

وأضاف أن هذه مشكلة لأن الذكاء الاصطناعي لا يميز دائمًا الخط الفاصل بين الحزن اليومي ومشكلة الصحة العقلية الخطيرة.

قال: "بما أن روبوتات الدردشة تفتقر إلى المؤهلات لتشخيص أو علاج حالات الصحة العقلية الخطيرة، فإنها لا تستطيع ربط المستخدمين بالرعاية البشرية عندما يحتاج الشخص حقًا إلى دعم خبير في الصحة العقلية." وأضاف: "بينما قد يقدم روبوت الدردشة شعورًا قصيرًا بالراحة، فإنه قد يؤخر أيضًا الأشخاص عن السعي للحصول على المساعدة المهنية التي يحتاجونها حقًا، مما يتركهم يشعرون بمزيد من العزلة."

وردد الدكتور ألكسندر تعليقاته، قائلاً إن هناك الكثير من دراسات الحالة التي تثبت مدى خطورة هذا الاتجاه. قال: "على سبيل المثال، أنهى رجل في بلجيكا حياته بعد أن تأثر بروبوت، وحاول صبي صغير في المملكة المتحدة ذات مرة اغتيال الملكة بناءً على نصيحة الذكاء الاصطناعي." وأضاف: "توضح هذه الحالات مدى خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي غير المنظم للحصول على الدعم العاطفي."

فوائد الدعم "الفوري"

على الرغم من المخاوف الواضحة، يتفق الخبراء على أن هناك بعض الفوائد لوجود الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الصحة النفسية. قال الدكتور وليد: "أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الوصول إليها في أي وقت، وهو ما قد يجده المستخدمون مفيدًا بشكل خاص خلال ساعات الليل المتأخرة عندما يمكن أن تكون المشاعر طاغية." وأضاف: "بالنسبة لجيل نشأ على الخدمات عند الطلب، فإن توفر الدعم "في أي وقت" يعد إنجازًا حقيقيًا. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الصحة النفسية يوفر شعورًا بالسرية ومساحة غير قضائية."

وأضاف الدكتور ألكسندر أنه بينما لا يمكن للأدوات أن تحل محل المعالج، إلا أنها يمكن أن تساعد في بعض المواقف. قال: "إنه سهل، ومجهول، ومتاح دائمًا، نوعًا ما مثل وجود صديق في جيبك." وأضاف: "ولكن من المهم أن تتذكر أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه التكيف كما يفعل الإنسان. استخدمه كأداة، ولكن لا تدعه يسيطر."