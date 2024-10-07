الإمارات: مجلس أعلى للفضاء برئاسة حمدان بن محمد

وتعاونت الإمارات العربية المتحدة مع مؤسسات وشركات دولية في تطوير محفظة أقمارها الصناعية الواسعة. وعملت الإمارات العربية المتحدة مع شركة أوربيتال أي تي كيه، التي استحوذت عليها شركة نورثوب جرومان مؤخرًا، لبناء القمر الصناعي الياه 3 في فرجينيا؛ ودخلت في شراكة مع شركة بوينج لبناء القمر الصناعي ثريا 3، الذي يوفر مجموعة من الخدمات على مساحة جغرافية كبيرة؛ وتتعاون مع شركة أريان سبيس وشركة إيرباص للدفاع والفضاء لتطوير وإطلاق أقمارها الصناعية من طراز فالكون آي.