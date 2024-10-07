الإمارات: مجلس أعلى للفضاء برئاسة حمدان بن محمد

أعلنت الحكومة الإماراتية، الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن اعتماد مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للفضاء بهدف تأسيس قطاع فضائي قوي.
ويترأس المجلس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمجلس صياغة السياسات الخاصة بأمن الفضاء، وإدارة البنية التحتية الحيوية، وتعزيز التعاون الدولي.
وسيكون المجلس مسؤولا عن الموافقة على الاستراتيجيات التالية:
1. السياسة العامة لتنظيم قطاع الفضاء والأنشطة المرتبطة به.
2. الأولويات الوطنية في قطاع الفضاء، بما في ذلك أولويات الاستثمار والاستحواذ للقطاعين العام والخاص المشاركين في الأنشطة الفضائية.
3. الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الأمن الفضائي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
4. الإطار الشامل لإدارة البنية التحتية والمرافق والأصول في قطاع الفضاء.
5. الخطة العامة لبناء القدرات في قطاع الفضاء وتنظيم الشراكات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
6. مخرجات التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بقطاع الفضاء، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وبفضل النطاق الشامل لقطاع الفضاء ووتيرة النمو غير المسبوقة المستمرة، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تشكيل مستقبل مراقبة الأرض والأقمار الصناعية واستكشاف الفضاء. وتقدر قيمة هذا القطاع بأكثر من 400 مليار دولار على مستوى العالم، وهو يعمل على تحويل الشركات والمواطنين والحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشكل قطاع الفضاء الوطني في دولة الإمارات دليلاً على التزامها بالتقدم التكنولوجي. ويضم القطاع 57 كياناً مرتبطاً بالفضاء، ويوفر 3100 وظيفة مجزية. وتشمل هذه الكيانات خمسة مراكز لعلوم وأبحاث الفضاء، وثلاث جامعات تقدم درجات علمية في مجال الفضاء، ومشغلي الأقمار الصناعية المشهورين عالمياً شركة الياه للاتصالات الفضائية (ياه سات) وثريا، الشركة التابعة لياه سات لخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة. وقد تجاوزت استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع 22 مليار درهم، وهي علامة واضحة على التزامها بمستقبل استكشاف الفضاء.
وتعاونت الإمارات العربية المتحدة مع مؤسسات وشركات دولية في تطوير محفظة أقمارها الصناعية الواسعة. وعملت الإمارات العربية المتحدة مع شركة أوربيتال أي تي كيه، التي استحوذت عليها شركة نورثوب جرومان مؤخرًا، لبناء القمر الصناعي الياه 3 في فرجينيا؛ ودخلت في شراكة مع شركة بوينج لبناء القمر الصناعي ثريا 3، الذي يوفر مجموعة من الخدمات على مساحة جغرافية كبيرة؛ وتتعاون مع شركة أريان سبيس وشركة إيرباص للدفاع والفضاء لتطوير وإطلاق أقمارها الصناعية من طراز فالكون آي.