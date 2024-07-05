الإمارات: متابعة التزام الشركات بقانون حظر العمل وقت الظهيرة

وتُستثنى بعض الوظائف من السياسة الاتحادية، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بإمدادات المياه أو الكهرباء، وقطع حركة المرور، وتلك المرتبطة بالخدمات الأساسية. ومع ذلك، ستحتاج الشركات إلى طلب تصريح للإعفاء من استراحة منتصف النهار.