الإمارات: متابعة التزام الشركات بقانون حظر العمل وقت الظهيرة
تتابع السلطات الإماراتية بشكل جاد تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة للعمال الذي بدأ منتصف الشهر الماضي ويستمر حتى 15 سبتمبر.
ويذكر أن قانون حظر العمل وقت الظهيرة الذي يطبق للعام العشرين على التوالي يحظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة في كافة أنحاء الدولة بين الساعة 12:30 ظهراً والساعة 3:00 ظهراً.
وقد زار معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين يوم الجمعة موقع بناء تابع لشركة بن غاطي للتطوير، وذلك ضمن جولات الوزارة التفتيشية على الشركات الخاصة.
وفي الشهر الماضي، زار معاليه أيضاً أحد مواقع البناء التابعة لشركة شوبا العقارية، حيث تفقد مناطق الاستراحة واطلع على معايير الصحة والسلامة التي تتبعها الشركة.
وتُستثنى بعض الوظائف من السياسة الاتحادية، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بإمدادات المياه أو الكهرباء، وقطع حركة المرور، وتلك المرتبطة بالخدمات الأساسية. ومع ذلك، ستحتاج الشركات إلى طلب تصريح للإعفاء من استراحة منتصف النهار.
وتفرض الوزارة غرامة قدرها 5000 درهم على كل شركة مخالفة عن كل موظف يعمل خلال فترة الظهيرة، وقد تصل الغرامة إلى 50 ألف درهم في حال تورط عدة موظفين.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن "الشركات ملزمة بتوفير مناطق مظللة للعاملين أثناء فترة الظهيرة لحمايتهم من الإنهاك الحراري الناجم عن التعرض لأشعة الشمس أثناء العمل، كما يتعين على الشركات توفير وسائل التبريد المناسبة، ومياه الشرب الكافية لمنع الجفاف، ومعدات الإسعافات الأولية في مواقع العمل، وغيرها من الوسائل لضمان راحة العمال".
ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بخرق قانون حظر العمل وقت الظهيرة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي.
وبالإضافة إلى قانون حظر العمل وقت الظهيرة، تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركات القطاعين الحكومي والخاص لتوفير 6000 محطة استراحة لعمال التوصيل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.