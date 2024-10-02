الإمارات: مبادرات مجتمعية تعيد البهجة لكبار السن

وأضاف أن كبار السن يجب أن تتوفر لهم أماكن مثل نادٍ أو مجلس، حيث يمكنهم ممارسة ألعاب الطاولة والتواصل الاجتماعي مع أقرانهم. وقال: "يجب أن يكون هناك أيضاً مجال لهم للانخراط في الأنشطة التقليدية مثل الألعاب الشعبية، والغناء، والرقص، لأن هذه الأنشطة كانت جزءاً من حياتهم في شبابهم". وأوضح أن هذه الأنشطة "تستحضر ذكريات سعيدة، وهو أمر مهم لتحفيز عقولهم وجعلهم يشعرون بأنهم جزء حيوي من المجتمع."