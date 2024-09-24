الإمارات: مبادرات تعليمية وغذائية لمواجهة التغير المناخي

ووصف الدكتور طارق القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "دبي العطاء"، التغير المناخي بأنه "الأزمة الحاسمة" في العصر الحالي، مؤكداً أهمية التعليم في مواجهة هذه الأزمة. وقال: "التعليم هو المفتاح لمواجهة هذه الأزمة بشكل مباشر. إن التقدم الحقيقي في القضايا العالمية، سواء الفقر أو الصحة أو تغير المناخ، يعتمد على التحول الجذري في أنظمة التعليم. يقدم هذا التقرير مخططاً واضحاً وقابلاً للتنفيذ لدمج التعليم في أجندة المناخ، مع ضمان تضمين حلول المناخ في التعليم".