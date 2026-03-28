"الإمارات لليانصيب" تُعلن الأرقام الفائزة وتتوج 3 رابحين بجوائز "فرصة الحظ"

أعلنت "يانصيب الإمارات" عن نتائج سحب "يوم الحظ" الـ43، والذي أقيم ضمن الصيغة الأسبوعية التي تُجرى كل يوم سبت.
كانت الأرقام الفائزة لسحب يوم الحظ رقم 260328 هي:
الأيام: 8، 31، 19، 24، 16 و 26
شهر الحظ: 11
فائزو فرصة الحظ
كجزء من فقرة فرصة الحظ الأسبوعية، فاز ثلاثة لاعبين بمبلغ 100,000 درهم إماراتي لكل منهم.
كانت أرقام تعريف فرصة الحظ الفائزة هي:
AX2273977
BX4899826
DI8569181
تُجرى سحوبات يوم الحظ كل يوم سبت ضمن التنسيق المعدل الذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام. يتميز الهيكل المحدث بجائزة كبرى قدرها 30 مليون درهم إماراتي، وجائزة ثانية قدرها 5 ملايين درهم إماراتي، وثلاث جوائز فرصة حظ بقيمة 100,000 درهم إماراتي كل أسبوع.