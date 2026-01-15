الإمارات للدواء توسع نطاق سحب دفعات إضافية من حليب أطفال "نستله" احترازياً

أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء (EDE) يوم الخميس قراراً بسحب دفعات إضافية من حليب نيدو للأطفال من إنتاج شركة "نستله". وأعلنت المؤسسة عن توسيع نطاق السحب الطوعي والاحترازي ليشمل منتج "S26 AR"، المخصص للاستخدام حصراً تحت إشراف طبي.
ولحماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين، أكدت المؤسسة أن الدفعات المتأثرة تحمل الأرقام: 5185080661، و5271080661، و5125080661.
وقد بدأت عملية السحب بعد اكتشاف آثار لبكتيريا "Bacillus cereus" (العصوية الشمعية) في أحد مدخلات الإنتاج. وتملك هذه البكتيريا القدرة على إنتاج سم "السيريوليد"، الذي قد يتسبب في أمراض منقولة بالغذاء وأعراض هضمية مثل الغثيان، والقيء، وآلام البطن.
وبالتنسيق مع شركة نستله، ذكرت مؤسسة الإمارات للدواء أنها تحفظت على جميع الدفعات المتأثرة الموجودة في مستودعات الموزعين. وتجري الجهود حالياً لسحب أي منتجات متبقية من الأسواق، بما يتماشى مع البروتوكولات التنظيمية الوطنية وبالشراكة مع السلطات المعنية لضمان الإزالة الشاملة للدفعات المتضررة من كافة قنوات البيع بالتجزئة، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية.
كما أوضحت المؤسسة أن شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Nestlé MENA) قد نشرت بياناً تفصيلياً بشأن السحب الاحترازي كما وعدت. بالإضافة إلى ذلك، قامت نستله بتفعيل أدوات رقمية سهلة الاستخدام لمساعدة المستهلكين في دولة الإمارات على التحقق بسهولة من دفعات المنتجات وبدء طلبات استرداد الأموال أو الاستبدال.