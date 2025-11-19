الإمارات والتعاون الخليجي يمكنان الإعلاميين بالذكاء الاصطناعي

في خطوة لتعزيز التنافسية الإقليمية في القطاع الإعلامي، أعلن مجلس الإمارات للإعلام، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان "هندسة عصر الإعلام الجديد بالذكاء الاصطناعي". وقد استضافت أكاديمية الإعلام الجديد الورشة في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات، وشهدت مشاركة واسعة من خبراء ومختصين يمثلون القطاعات الإعلامية والإخبارية والإدارات التسويقية بدول المجلس.

تأكيد على أهمية تمكين الكوادر

شدد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، على أن "تمكين الكوادر الخليجية بالذكاء الاصطناعي هو أساس تنافسية قطاع الإعلام في المستقبل". وأوضح سعادته أن تبني برامج واستراتيجيات متواصلة لرفع جاهزية الكوادر الإعلامية الخليجية هو مفتاح تعزيز مرونة وجاذبية هذا القطاع الحيوي.

وأشار الشحي إلى أن تطوير القدرات الإعلامية من خلال تزويدها بالتقنيات المتقدمة من شأنه أن يخلق "بيئة أكثر ابتكاراً ويعزز جاذبية الاستثمار في المنطقة"، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام إطلاق مشاريع إنتاجية وإبداعية رائدة.

اغتنام الفرص العالمية

وفي سياق متصل، نوه الأمين العام إلى الفرصة النوعية التي يتيحها السوق العالمي للمنطقة، مستشهداً بتقديرات دولية تشير إلى احتمالية وصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإعلام والترفيه إلى 99.48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وأكد أن هذا التطور يتطلب استراتيجيات متكاملة لتأهيل القيادات وتطوير المهارات، لضمان ريادة المؤسسات الإعلامية الخليجية في استخدامات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

كما أشاد الشحي بالمستوى المتقدم للمشاركين، مؤكداً أن المواهب الإعلامية الخليجية مؤهلة لقيادة دفة الإعلام الجديد، وأن نقلهم للخبرات والتقنيات المكتسبة سيعزز الأثر العملي لهذه البرامج في تطوير بيئات العمل الإعلامي.

تجربة تدريبية مكثفة وشاملة

هدفت الورشة، بما فيها من زيارات ميدانية، إلى توفير تجربة تفاعلية متكاملة لتزويد الكفاءات الإعلامية الخليجية بخبرات عملية تعزز قدراتهم القيادية وترفع جاهزيتهم المهنية. وشملت المبادرة تدريباً مكثفاً على استخدام مجموعة واسعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لقطاع الإعلام، مما يدعم إنتاج محتوى إعلامي أكثر دقة وموثوقية ويسرّع عمليات النشر ويرتقي بالجودة الإبداعية.

انطلقت الورشة بسرد مستفيض لقصة وأثر الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ثم انتقلت إلى تطبيقات عملية متقدمة، شملت، إنتاج المحتوى الذكي بتوليد مقاطع فيديو وصور ونصوص إبداعية جاهزة للنشر، والتوظيف المنهجي باستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والأرشفة وإدارة المشاريع الإعلامية.، بالإضافة إلى الجودة والموثوقية من خلال تدريب المشاركين على تحويل الأعمال التحريرية إلى نظم فائقة الذكاء مع الالتزام بالأخلاقيات المهنية، وتدقيق المحتوى للتغلب على تحديات التزييف العميق.