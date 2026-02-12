لجنة وطنية لتعزيز الهوية الإماراتية

تماشياً مع استراتيجية الهوية الوطنية، أصدر سموالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع، قراراً بتشكيل لجنة الهوية الوطنية.
تتألف اللجنة الجديدة من مجموعة متميزة من المسؤولين وستترأسها الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع.
يهدف تأسيسها إلى تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية ضمن إطار وطني متماسك يعزز القيم المشتركة والانتماء الوطني.
تتولى اللجنة مهمة الإشراف على استراتيجية الهوية الوطنية وتنفيذها على المستوى الوطني، مع ضمان توافق جميع المبادرات ذات الصلة لتحقيق الأثر المنشود.
ستعمل كجهة وطنية جامعة ومرجع مركزي لتنسيق الرؤى، ومنع ازدواجية الجهود، وتعزيز التكامل بين مختلف البرامج المتعلقة بالهوية الوطنية في جميع أنحاء الإمارات.
سيكون للجنة دور محوري في تقنين الهوية الوطنية. ويشمل ذلك تحديد ركائزها وقيمها الأساسية، وتوحيد المفاهيم الرئيسية، وإنشاء إطار مرجعي وطني. كما ستقترح وتطور مشاريع نوعية لتعزيز الهوية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
علاوة على ذلك، ستعمل اللجنة على تطوير مؤشر وطني لقياس تبني المجتمع واعتزازه بالهوية الوطنية. كما ستقود عملية إنشاء سرد وطني موحد من خلال خطط اتصال متكاملة عبر جميع المنصات الإعلامية للوصول إلى كل شرائح المجتمع.
سيعمل مكتب المشاريع الوطنية في الديوان الرئاسي كأمانة للجنة، مقدماً الدعم الاستراتيجي والإداري.
يعد تشكيل اللجنة خطوة رئيسية في تفعيل استراتيجية الهوية الوطنية، التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في عام 2025.
ستعمل اللجنة تحت مظلة مجلس التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع لضمان ترسيخ القيم الوطنية والشعور القوي بالانتماء داخل المجتمع.