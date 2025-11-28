الإمارات: لا حظر على تأشيرات المواطنين الباكستانيين

لم تحظر الإمارات تأشيرات المواطنين الباكستانيين، بحسب ما أفادت صحيفة باكستانية يوم الخميس. ونقلاً عن مسؤول رفيع في سفارة الإمارات بباكستان، فضل عدم ذكر اسمه، قال الدبلوماسي لصحيفة"داون" الباكستانية: “لا يوجد حظر على تأشيرات المواطنين الباكستانيين.”