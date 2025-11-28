الإمارات: لا حظر على تأشيرات المواطنين الباكستانيين

لم تحظر الإمارات تأشيرات المواطنين الباكستانيين، بحسب ما أفادت صحيفة باكستانية يوم الخميس. ونقلاً عن مسؤول رفيع في سفارة الإمارات بباكستان، فضل عدم ذكر اسمه، قال الدبلوماسي لصحيفة"داون" الباكستانية: “لا يوجد حظر على تأشيرات المواطنين الباكستانيين.”
جاء ذلك بعدما قال سلمان تشودري، السكرتير الإضافي لوزارة الداخلية، للجنة في مجلس الشيوخ الباكستاني، إن الإمارات لا تصدر تأشيرات للباكستانيين، بل فقط لحاملي الجوازات الدبلوماسية والزرقاء، بحسب الصحيفة.
خليج تايمز تواصلت مع السلطات الإماراتية للحصول على تصريح.
يُعد المغتربون الباكستانيون ثاني أكبر جالية في الإمارات، حيث يعيش نحو 1.7 مليون شخص في مختلف الإمارات، معظمهم في دبي والإمارات الشمالية.
تربط الإمارات وباكستان علاقات دبلوماسية وثقافية وتجارية وثيقة منذ تأسيس الأولى.
وفقاً لمكتب الهجرة والتوظيف في الخارج، هاجر أكثر من 230,000 باكستاني إلى الإمارات خلال السنة المالية 2023-2024 للعمل أو لتأسيس أعمال هنا.
في يوليو 2025، فعّلت الإمارات وباكستان إعفاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية.
قال إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في يوليو: "يسعدني أن أؤكد أنني أُبلغت من السلطات الإماراتية بأن إعفاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية الباكستانية لدخول الإمارات قد تم تفعيله اعتباراً من 25 يوليو 2025 في جميع مطارات الإمارات."
وفي الوقت نفسه، التقى سالم محمد الزعابي، السفير الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى باكستان، مع السيناتور محمد أورنگزيب، وزير المالية والإيرادات الفيدرالي في باكستان، حيث ناقشا التأشيرات وفرص الاستثمار، وفق ما ذكرته وزارة المالية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار السفير الإماراتي إلى إصلاحات كبيرة في تسهيل التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، بما في ذلك معالجة التأشيرات عبر الإنترنت، والتأشيرة الإلكترونية دون ختم جواز السفر، وروابط أسرع بين الأنظمة، بحسب ما ذكر.
كما تم الكشف عن أن مركز التأشيرات الإماراتي الذي تم افتتاحه حديثًا في باكستان يعالج ما يقرب من 500 تأشيرة يوميًا.
وأعرب الوزير الباكستاني عن تقديره للدعم المستمر من دولة الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار والتحويلات المالية والتمويل الحكومي المباشر، والمشاركات المالية الدولية لباكستان.
واتفق المسؤولان أيضًا على مواصلة العمل بشكل وثيق لفتح فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا والدفاع والعلاقات بين الشعوب.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، برئاسة وزير الداخلية الفيدرالي محسن نقوي، في مايو 2025 أن جوازات سفر الباكستانيين الذين تم ترحيلهم من الإمارات ودول مجلس التعاون وأوروبا ودول أخرى سيتم إلغاؤها عند وصولهم إلى البلاد.
كما تقرر في الاجتماع تسجيل بلاغ أولي (FIR) ضد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من دول أخرى.
وعلاوة على ذلك، ستُدرج أسماؤهم أيضًا في قائمة مراقبة جوازات السفر لمدة خمس سنوات، مما يفرض عليهم قيودًا على السفر إلى الخارج.