الإمارات: لا تصاريح رسمية لاستيراد أو تداول مياه "يورانوس ستار"

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة أنه لم يتم إصدار أي تصاريح رسمية لاستيراد أو تداول مياه الشرب المعبأة تحت علامة "يورانوس ستار" أو أي منتجات أخرى من نفس العلامة التجارية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنتجات لم يتم رصدها في المتاجر الكبرى بالدولة.

وجاء هذا الإعلان عقب وفاة شخصين في عمان نتيجة استهلاك مياه معبأة من نفس العلامة، حيث توفيت امرأة مغتربة في 29 سبتمبر، ورجل عماني في 1 أكتوبر بعد تلقيهما العلاج في المستشفى مع أسرتهما.

وأوضحت السلطات العمانية أن تحليل العينات كشف عن احتواء مياه "يورانوس ستار" على مادة "الأمفيتامين" التي ثبت أنها أُضيفت عمداً إلى بعض عبوات المنتج.

وفي إطار مراقبتها المستمرة لسوق المنطقة، وبناءً على التلوث المؤكد للمنتج في دولة مجاورة، قامت الوزارة بتفعيل خطوات تحقق فورية، بما في ذلك التنسيق المباشر مع جميع الجهات المعنية بسلامة الغذاء في كل إمارة وتدقيق سجلات الشحنات الغذائية في موانئ الدولة.

وشددت الوزارة على تشديد إجراءاتها وعمليات الرقابة لضمان عدم إصدار أي تصاريح لدخول شحنات مياه "يورانوس ستار" أو أي منتجات أخرى من نفس العلامة التجارية.

ودعت الوزارة الجمهور الذين قد يكون لديهم كميات من هذا المنتج للتخلص منها فوراً وعدم استهلاكها حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.