الإمارات :قوانين مكافحة التدخين تشمل السجائر الإلكترونية

وقال محمود كريدي، المحامي في شركة أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة، لصحيفة خليج تايمز: "في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُحظر التدخين، بما في ذلك التدخين الإلكتروني، في الأماكن العامة وأماكن العمل المغلقة بموجب ... (أ) القانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ. ويشمل هذا الحظر المناطق العامة مثل الردهات ومواقف السيارات، ويجب أن تطبق المناطق المخصصة للتدخين الشروط الصارمة فيما يتعلق بالعزل والتهوية كما تحددها السلطات المختصة".

وتؤدي المخالفات البسيطة إلى غرامات "فورية" قدرها 500 درهم، في حين أن العقوبات على الانتهاكات الخطيرة أو المتكررة قد تكون أشد.