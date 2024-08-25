الإمارات: قواعد حمل السوائل للمسافرين إلى دول شنغن

"ستفرض المفوضية الأوروبية مؤقتًا قيودًا على فحص السوائل في مطارات الاتحاد الأوروبي، باستخدام أنظمة الكشف عن المتفجرات في أمتعة المقصورة (EDSCB). تسمح هذه الأنظمة، المثبتة في مطارات معينة في الاتحاد الأوروبي، حاليًا للركاب بحمل حاويات سوائل تزيد عن 100 مل. ومع ذلك، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، سيعود الحد الأقصى المسموح به لحجم حاويات السوائل الفردية إلى 100 مل القياسية للمطارات التي تشغل هذا النوع من المعدات،" قالت الهيئة التنظيمية.