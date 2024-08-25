الإمارات: قواعد حمل السوائل للمسافرين إلى دول شنغن
اعتباراً من الأول من سبتمبر، يُسمح لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة والسياح المسافرين إلى دول شنغن بحمل ما يصل إلى 100 مل من السوائل في حقائب اليد الخاصة بهم، وأعلن المجلس الأوروبي أن هذا القرار هو خطوة مؤقتة، تم اتخاذها ردا على أي تهديد.
وتعد دول شنغن وجهة شهيرة جدًا للسياحة ورحلات العمل بين المقيمين في الإمارات . بالإضافة إلى ذلك، يعيش ويعمل في الإمارات أيضاً عدد كبير من المواطنين الأوروبيين.
"ستفرض المفوضية الأوروبية مؤقتًا قيودًا على فحص السوائل في مطارات الاتحاد الأوروبي، باستخدام أنظمة الكشف عن المتفجرات في أمتعة المقصورة (EDSCB). تسمح هذه الأنظمة، المثبتة في مطارات معينة في الاتحاد الأوروبي، حاليًا للركاب بحمل حاويات سوائل تزيد عن 100 مل. ومع ذلك، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، سيعود الحد الأقصى المسموح به لحجم حاويات السوائل الفردية إلى 100 مل القياسية للمطارات التي تشغل هذا النوع من المعدات،" قالت الهيئة التنظيمية.
وأضافت أن "المطارات التي تحد بالفعل من السوائل إلى 100 مل أو التي لم تنشر معدات EDSCB لن تتأثر بهذا التغيير. هذا الإجراء الاحترازي ليس استجابة لأي تهديد جديد ولكنه يعالج مشكلة فنية مؤقتة، تم اتخاذها بالتوافق مع شركاء الاتحاد الأوروبي الدوليين".
وفرضت معظم المطارات حول العالم حدًا أقصى على كمية السوائل التي يمكن للمسافرين حملها في أمتعتهم المحمولة.
وأضافت المفوضية أنها تعمل مع الدول الأعضاء ومؤتمر الطيران المدني الأوروبي لتطوير حلول تقنية سريعة لضمان رحلة جوية آمنة ومأمونة.
وأعلنت شركة الطيران الفنلندية الرسمية "فين إير" أيضًا أنه يُسمح فقط بعبوات السوائل التي تصل سعتها إلى 100 مل في الأمتعة المحمولة في المطارات الأوروبية بما في ذلك مطار هلسنكي اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024.
وقالت الشركة في بيان: "يظل إجمالي كمية السوائل المسموح بها لكل راكب دون تغيير عند لترين. ولا يؤثر التغيير على ركاب النقل في مطار هلسنكي".