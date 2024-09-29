الإمارات: قمر صغير جديد يدخل مدار الأرض اليوم

وأضاف عمار أنه لا يمكن رصد الكويكب إلا باستخدام تلسكوبات بقطر 8 أمتار أو أكثر، مزودة بكاميرات مناسبة، وأضاف: "الكويكب لا يشكل أي خطر على الأرض، فهو يدور حول الأرض على مسافة 4.5 مليون كيلومتر، أي أبعد بكثير من متوسط المسافة بين الأرض والقمر، والتي تبلغ حاليا 396 ألف كيلومتر".