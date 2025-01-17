الإمارات: قلق صناع المحتوى من تأثير حظر"تيك توك"في الولايات المتحدة
بينما تستعد شركة "تيك توك" لتعليق عملياتها في الولايات المتحدة وسط حظر فيدرالي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير، يشعر بعض المغتربين الأمريكيين ومنشئي المحتوى في الإمارات العربية المتحدة بالقلق بشأن تأثيره.
في الولايات المتحدة، أصبح التطبيق جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، فهو لا يعمل كمصدر للترفيه فحسب، بل أيضًا كمنصة حيوية للأعمال والمشاركة المجتمعية.
ومع اقتراب الحظر، بدأ العديد من الأميركيين في استكشاف منصات بديلة. ووفقا لرويترز، رحب مستخدمو تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني RedNote بـ"لاجئي TikTok" الذين يبحثون عن موطن جديد لمحتواهم وتفاعلاتهم المجتمعية.
قالت "آفا جونسون"، وهي صانعة محتوى تبلغ من العمر 29 عاماً ومقيمة في دبي: "في البداية، اعتقدنا جميعاً أنها مزحة، لكنها الآن أصبحت جدية. سيؤثر هذا على الكثير من الأشخاص والشركات، خاصة وأن العديد من الشركات والشركات الناشئة تعتمد على المنصة للإعلان وحتى بيع منتجاتها".
وأكدت آفا أن القرار قد يؤدي إلى عواقب مالية كبيرة على المبدعين ورواد الأعمال الذين بنوا علاماتهم التجارية على تيك توك. وأضافت: "لقد غيّر التطبيق الطريقة التي نسوق بها أنفسنا وأعمالنا. وخسارة ذلك سيكون مدمراً".
ويأتي إغلاق تيك توك المحتمل كجزء من مشهد سياسي أوسع في الولايات المتحدة. ومع استخدام 170 مليون أمريكي للتطبيق، فإن تداعيات هذا القرار سوف تشعر بها مختلف القطاعات. وتشير التقارير إلى أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يفكر في إصدار أمر تنفيذي لتأخير الحظر.
من الناحية النظرية، سيظل المستخدمون الذين قاموا بتنزيل تطبيق TikTok قادرين على استخدام التطبيق؛ ومع ذلك، يحظر القانون أيضاً على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات لتمكين توزيعه أو صيانته أو تحديثه بدءاً من يوم الأحد.
ليس فقط للترفيه
ويأتي صوت آخر من المؤثر "جيك" البالغ من العمر 26 عاماً، والذي قال: "يبدو الأمر غريباً لأن الكثير من الناس مدمنون حقًا على هذه التطبيقات".
"لا يستخدم الناس تطبيق TikTok للترفيه فحسب، بل كمحرك بحث واكتشاف الاتجاهات. وهذا من شأنه أن يؤثر أيضاً على الخوارزميات التي يعتمد عليها الكثيرون لتحقيق الرؤية والنمو".
وأشار جيك إلى أن صعود تيك توك خلال الوباء أدى إلى تحويله إلى مكان تجمع افتراضي. "تمامًا كما أصبح تيك توك المفضل لدى الناس خلال كوفيد-19، يبدو الأمر وكأنه يختفي الآن".
"أتابع الكثير من المؤثرين من الولايات المتحدة، وفقدان هذا الارتباط يشبه فقدان جزء من مجتمعي."
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب، الذي تبدأ ولايته بعد يوم واحد من سريان الحظر في 20 يناير/كانون الثاني، يدرس إصدار أمر تنفيذي بتعليق تنفيذ الإغلاق الحكومي لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما. ولم يحدد التقرير كيف يمكن لترامب أن يفعل ذلك قانونيا.
يعزز الإبداع والتواصل
ولم تقتصر ردود الفعل على الأخبار على صناع المحتوى. يقول "مارك ديفيس"، وهو مهاجر أمريكي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان: "من المعروف أن العديد من الناس يعتمدون على تيك توك في معيشتهم. إذا لم يتم تعويض أولئك الذين يعتمدون على المنصة، فهذا يعني أن كل شيء لم يتم التفكير فيه جيدًا".
وتابع: "بالنسبة للبعض، لا يعد تيك توك مجرد عمل جانبي؛ بل إنه عمل بدوام كامل. وقد تركت العديد من العائلات وظائفها المستقرة للتركيز على إنشاء المحتوى، وقد يتركهم هذا القرار في وضع محفوف بالمخاطر". ويعتقد مارك أن الحظر قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة، ليس فقط بالنسبة للمبدعين ولكن أيضًا للشركات التي تدعمهم.
ورغم أن تطبيق تيك توك ليس محظوراً في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن المؤثرين يشعرون بالقلق من أن الحظر في الولايات المتحدة قد يؤثر سلباً على حضورهم على الإنترنت ووصولهم إلى الجمهور. ويدعو كثيرون إلى إعادة النظر في الحظر، وحثوا صناع السياسات على إدراك أهمية المنصة في تعزيز الإبداع والتواصل والفرص الاقتصادية.