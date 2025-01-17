الإمارات: قلق صناع المحتوى من تأثير حظر"تيك توك"في الولايات المتحدة

ولم تقتصر ردود الفعل على الأخبار على صناع المحتوى. يقول "مارك ديفيس"، وهو مهاجر أمريكي يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان: "من المعروف أن العديد من الناس يعتمدون على تيك توك في معيشتهم. إذا لم يتم تعويض أولئك الذين يعتمدون على المنصة، فهذا يعني أن كل شيء لم يتم التفكير فيه جيدًا".