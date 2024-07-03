الإمارات: قفزة هائلة في تصنيف جودة الحياة عالمياً

كما ارتفعت الإيجارات في الإمارات بعد جائحة كورونا، خاصة في دبي وأبو ظبي بسبب تدفق المهنيين الأجانب والأفراد ذوي الثروات العالية. ووفقاً لتقرير Property Monitor لشهر مايو 2024، شهد سوق الإيجارات في دبي أسعاراً تزيد عن الضعف في بعض الأحياء بعد الجائحة. ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ عدد تسجيلات الإيجار في العام حتى مايو 2024 إلى إجمالي 255,178، مسجلاً زيادة بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.