الإمارات: قفزة هائلة في تصنيف جودة الحياة عالمياً
ارتفعت تكلفة المعيشة في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، إضافة إلى قفزة هائلة في تصنيف جودة الحياة .
ووفقاً لمزود قاعدة البيانات العالمية "نمبيو" Numbeo، ارتفع ترتيب دبي في مؤشر تكلفة المعيشة من المركز 138 في بداية عام 2024 إلى المركز 70 في نهاية النصف الأول من عام 2024، وارتفع ترتيب أبوظبي من المركز 164 إلى المركز 75 في المؤشر خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
كما تأثر التضخم في دولة الإمارات بالعوامل العالمية، حيث تستورد الدولة عدداً كبيراً من المنتجات الاستهلاكية من دول أخرى، وارتفعت أسعار البنزين، المتوافقة مع الأسعار العالمية، من 2.71 درهماً للتر في يناير إلى 3.22 درهماً في مايو قبل أن تنخفض إلى 3.02 درهم للتر في يونيو.
كما ارتفعت الإيجارات في الإمارات بعد جائحة كورونا، خاصة في دبي وأبو ظبي بسبب تدفق المهنيين الأجانب والأفراد ذوي الثروات العالية. ووفقاً لتقرير Property Monitor لشهر مايو 2024، شهد سوق الإيجارات في دبي أسعاراً تزيد عن الضعف في بعض الأحياء بعد الجائحة. ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ عدد تسجيلات الإيجار في العام حتى مايو 2024 إلى إجمالي 255,178، مسجلاً زيادة بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم في الإمارة من 109.91 في يناير إلى 111.34 في مايو، مدفوعاً بالإسكان والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.
ومن أجل السيطرة على أسعار السلع الأساسية والتضخم، وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات حداً أقصى لأسعار تسع سلع أساسية تشمل زيوت الطبخ والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح. يحتاج تجار التجزئة إلى موافقة مسبقة من الوزارة من أجل زيادة الأسعار.
جودة الحياة
وشهدت كلتا الإمارتين أيضاً قفزة هائلة في تصنيف جودة الحياة خلال النصف الأول من عام 2024. وكان ذلك بسبب زيادة القوة الشرائية للمقيمين بالإضافة إلى المرافق المقدمة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والقطاعات الأخرى للمواطنين والمقيمين.
وتصنف Numbeo أبوظبي في المرتبة 17 في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالمرتبة 54 في بداية العام. وتحسن مركز دبي من المركز 57 إلى المركز 49 بين 178 مدينة خلال هذه الفترة.
وأصدر البنك الدولي يوم الاثنين أحدث تصنيف للدولة حسب مستوى الدخل للفترة 2024-2024 لتصنَّف الإمارات العربية المتحدة بين الدول ذات الدخل المرتفع إلى جانب كندا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية ودول أوروبا الغربية وأستراليا.
كما اتخذت حكومة الإمارات عدداً من المبادرات مثل الإسكان للمواطنين وغيرها من تدابير الدعم في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم للمواطنين والمقيمين لتحسين نوعية الحياة. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت برامج مثل التأمين ضد فقدان الوظيفة أيضاً على تحسين معنويات الموظفين في السوق المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت دولة الإمارات في وقت سابق من هذا العام أنّ التأمين الصحي سيكون إلزامياً اعتباراً من العام المقبل، الأمر الذي سيعزز بشكل كبير الرعاية الصحية ونوعية الحياة في الدولة.
ومن حيث السلامة، صُنفت أبوظبي مرة أخرى المدينة الأكثر أماناً في العالم، تليها الدوحة ودبي.