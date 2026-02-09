الإمارات: قفاز روبوتي يمنح أطفال الشلل الدماغي حياة جديدة

يتم الآن إدخال الجهاز، الذي يُطلق عليه اسم HandTasker Rehabilitation Hand، في الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع مراكز الرعاية المحلية، مما يجلب تقنية إعادة التأهيل المتقدمة من هونغ كونغ إلى المرضى في جميع أنحاء المنطقة. صُمم القفاز لكل من البالغين والأطفال، ويستخدم إشارات الدماغ والعضلات لإعادة تدريب الحركة بعد الإصابة، مما يوفر أملاً جديداً للتعافي.