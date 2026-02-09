الإمارات: قفاز روبوتي يمنح أطفال الشلل الدماغي حياة جديدة

يساعد قفاز روبوتي ناعم، بوزن ثلاث بيضات تقريباً، الناجين من السكتة الدماغية والأطفال المصابين بالشلل الدماغي على استعادة مهارة يعتبرها الكثيرون أمراً مسلماً به: كيفية تحريك أيديهم.
يتم الآن إدخال الجهاز، الذي يُطلق عليه اسم HandTasker Rehabilitation Hand، في الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع مراكز الرعاية المحلية، مما يجلب تقنية إعادة التأهيل المتقدمة من هونغ كونغ إلى المرضى في جميع أنحاء المنطقة. صُمم القفاز لكل من البالغين والأطفال، ويستخدم إشارات الدماغ والعضلات لإعادة تدريب الحركة بعد الإصابة، مما يوفر أملاً جديداً للتعافي.
“هذه يد روبوتية مصممة لإعادة التأهيل. يمكنها اكتشاف موجات الدماغ من كل من الدماغ والعضلات،” صرح ريموند كيه واي تونغ، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية المؤسس، لصحيفة الخليج تايمز في اليوم الافتتاحي لمعرض الصحة العالمي (WHX) في مدينة إكسبو يوم الاثنين.
وأضاف: "بالنسبة للمرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية وفقدوا القدرة على الحركة، يمكن لهذا الجهاز أن يساعد في إعادة تدريب الدماغ والمساعدة في استعادة الحركة."
تعمل هذه التقنية عن طريق تضخيم إشارات الدماغ الخافتة وترجمتها إلى حركة عبر اليد الروبوتية. ومع تكرار الجلسات، تساعد هذه العملية الدماغ على تكوين مسارات جديدة، متجاوزة المناطق المتضررة بسبب السكتة الدماغية.
“بعد تكرار هذا على مدار الوقت — ربما حوالي 10 جلسات — يبدأ الدماغ في تكوين مسارات جديدة. تتجاوز هذه المسارات الأنسجة التالفة الناتجة عن السكتة الدماغية، مما يسمح للشخص باستعادة وظيفة اليد،” أوضح تونغ.
يحمل هذا الابتكار أهمية خاصة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى العائلات غالباً إلى خيارات إعادة التأهيل المتقدمة لأحبائهم الذين يتعافون من السكتة الدماغية أو إصابات الدماغ، أو الذين يعيشون مع حالات مزمنة مثل الشلل الدماغي.
"هذا مخصص بشكل أساسي للمرضى الذين يعانون من إصابات في الدماغ، مثل السكتة الدماغية. لكن الدماغ ذكي جداً — يمكنه إعادة توجيه الإشارات عبر شبكات أخرى، مما يسمح باستعادة الاتصالات."
وقد قام الفريق أيضاً بإنشاء نسخة مخصصة للأطفال في المدارس الخاصة، بحجم أصغر ومفاصل أكثر نعومة وبطانة إضافية للراحة. وقد تم استخدام هذا التكيف الخاص بالأطفال بالفعل في آسيا، ويأمل المطورون في جلب برامج مماثلة إلى الإمارات العربية المتحدة.
“حتى مرضى الشلل الدماغي يمكنهم استخدامه. إنه مناسب لمرضى الأطفال،” قال المطور. “لقد عملنا مع أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات. في الواقع، نحن نقوم حاليًا بتطبيقه في مدرسة خاصة في هونغ كونغ.”
بالنسبة للمرضى الصغار، يحول الجهاز العلاج إلى شيء أقرب إلى اللعب. يمكن للأطفال ممارسة الإمساك بالأشياء أو الكتابة أو حمل الألعاب، مما يساعدهم على البقاء متحفزين أثناء التعافي.
“لدينا أوضاع مختلفة. يمكن للأطفال الإمساك بالأشياء، مثل القلم. عندما يبدأون في الاستمتاع بخط يدهم، فإنهم سيستمرون في استخدام اليد حتى لا ينسوا أبدًا.”
القفاز خفيف الوزن — حوالي 300 جرام فقط — وسهل الاستخدام. يمكن تركيبه في حوالي دقيقة واحدة، مع معايرة البرنامج التي تستغرق دقيقة أخرى، مما يسمح للمرضى ببدء العلاج على الفور تقريبًا.
“لدينا خمسة أحجام مختلفة من الأطفال الصغار جدًا... مثل سنتين إلى خمس سنوات وحتى الكبار.”
على عكس الأجهزة الطبية الدائمة، تم تصميم HandTasker بشكل أساسي كأداة تدريب. يحتاج معظم المرضى إليه لمدة شهر إلى شهرين فقط، مما يقلل التكاليف طويلة الأجل ويجعله متاحًا من خلال مراكز إعادة التأهيل بدلاً من مطالبة العائلات بشرائه.
المادة الناعمة والمقاومة للماء للقفاز تجعله مناسبًا أيضًا للأطفال وكبار السن، مما يضمن النظافة والراحة أثناء الاستخدام اليومي.
“يمكنك الإمساك بأي شيء تريده، وهو ناعم جدًا. إنه قوي جدًا.”
أظهرت التجارب السريرية في هونغ كونغ بالفعل نتائج واعدة، حيث تستخدم أكثر من 40 مستشفى ومركزًا هذه التكنولوجيا.
“في هونغ كونغ، لقد انتهينا من جميع التجارب السريرية، والآن يستخدمه أكثر من 40 مستشفى ومركزًا. وقد أظهرت الدراسات تحسنًا في 80 بالمائة من المرضى.”