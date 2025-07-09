الإمارات: قرض سكني لـ 95 عاماً.. كبار المواطنين يحصلون على تأمين مدى الحياة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، يوم الأربعاء 9 يوليو، عن تمديد سن تغطية القروض السكنية إلى 95 عاماً، مع توفير حماية شاملة من التأمين على الحياة لهذه القروض، مع التركيز بشكل خاص على دعم كبار المواطنين.

تهدف المبادرة، التي يمثلها برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى توفير تغطية تأمينية خاصة للقروض السكنية لتعزيز استقرار الأسر الإماراتية، وتغطي القروض الحالية والمستقبلية بتكلفة منخفضة.

فتح آفاق أوسع لدعم الإسكان

تهدف المبادرة إلى توفير تغطية تأمين على الحياة تضمن قيمة القروض السكنية بالكامل، وذلك بمعالجة التحديات السابقة حيث كان الحد الأقصى لسن تغطية القروض يقتصر على 70 عاماً، مما أدى إلى رفض بعض طلبات التمويل من كبار المواطنين.

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بموجب البرنامج الجديد، تم تمديد تغطية التأمين حتى سن 95 عاماً، مما يمثل تحولاً كبيراً في السياسة يفتح فرصاً أوسع لكبار المواطنين للاستفادة من دعم الإسكان مع تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل معدلات الرفض الناتجة عن قيود التأمين أو التمويل.

يغطي التأمين حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم، سواء بسبب الحوادث أو لأسباب أخرى، مما يوفر حماية مالية طويلة الأجل للعائلات الإماراتية.

التزام القيادة برفاهية المواطنين

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المبادرة تتماشى مع توجيهات القيادة لتعزيز استقرار الأسر الإماراتية وضمان حياة كريمة لجميع شرائح المجتمع.

قال المزروعي: "تضع قيادتنا الرشيدة راحة وسعادة المواطنين في صدارة أولوياتها. تعكس هذه المبادرة التزام الإمارات الثابت بتوفير سكن لائق كركيزة للتنمية الشاملة".

وأضاف: "إنها تمثل خطوة مهمة في دعم كبار المواطنين، حيث صُممت لمعالجة التحديات المتعلقة بتمويل الإسكان لهذه الفئة، وبالتالي تحسين جودة حياتهم والمساهمة في الاستقرار الأسري".

أشاد المزروعي بالتعاون مع القطاع المصرفي وشركات التأمين الوطنية، مشيراً إلى أنه يعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء شراكات مستدامة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأثنى على الجهود المستمرة لتطوير نظام الإسكان في الإمارات ليصبح نموذجاً عالمياً.