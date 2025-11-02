الإمارات : قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية "خطوة مهمة" نحو تسوية سياسية دائمة

رحبت الإمارات العربية المتحدة بقرار الأمم المتحدة الذي ينص على أن الحكم الذاتي الحقيقي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر جدوى للصراع المستمر منذ 50 عامًا بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية بحجم بريطانيا، كانت مسرحا لأطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ أن غادرتها القوة الاستعمارية إسبانيا في عام 1975.

وتعتبر المغرب هذه المنطقة تابعة لها، في حين تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى إقامة دولة مستقلة تسمى الجمهورية الصحراوية.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في نص أعدته الولايات المتحدة، الأطراف إلى الدخول في مفاوضات على أساس خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة في عام 2007.

ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الحل السياسي النهائي والدائم لهذه القضية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشادت وزارة الخارجية بالجهود الدبلوماسية الأميركية في صياغة وطرح القرار الذي تم اعتماده الجمعة.

وأكدت الوزارة أهمية حل النزاعات بالتفاوض والوسائل السلمية، وشددت على تضامن الإمارات مع المغرب، ودعمها الكامل لحقوقه المشروعة في الصحراء المغربية، ولكل الجهود التي تصون أمن المملكة واستقرارها وسيادتها ووحدتها الترابية، وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة.