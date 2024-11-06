الإمارات: قرارات الإهمال الطبي قابلة للطعن أمام المحكمة

ويسمح هذا الحكم، الذي صدر في أغسطس/آب الماضي، بالطعن أمام المحاكم ليس فقط على الإجراءات القانونية في قضايا الإهمال الطبي، بل أيضاً على نتائج اللجنة الطبية نفسها، والتي كانت في السابق نهائية وغير قابلة للطعن.