الإمارات: قانونيون يبحثون تصنيف حسابات التواصل الاجتماعي كأصول رقمية قابلة للتوريث

وأشار سيد أيضاً إلى أهمية ضمان أمن البيانات وخصوصية المستخدم في هذه العمليات. وقال: "يجب أن تعطي أي ميزة إرثية الأولوية لخصوصية المتوفى، وتقييد الوصول إلى المعلومات الحساسة ما لم يُسمح بذلك صراحةً". "يمكن أن يساعد تنفيذ طرق المصادقة الآمنة للورثة الرقميين في ضمان قيام الأفراد المصرح لهم فقط بإدارة الحساب بعد الوفاة". ويعتقد أنه مع وجود الأطر الفنية المناسبة، لا يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي حماية الإرث الرقمي للمستخدمين فحسب، بل وتعزيز مصداقيتها بشكل عام.