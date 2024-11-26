الإمارات: قانونيون يبحثون تصنيف حسابات التواصل الاجتماعي كأصول رقمية قابلة للتوريث
مع تزايد ارتباط الحياة بالمنصات الرقمية، برزت مسألة ما يحدث للهويات عبر الإنترنت بعد الوفاة. ويزعم الخبراء القانونيون أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي يجب تصنيفها كأصول رقمية، حيث سلطوا الضوء على أهمية إنشاء خيارات إرثية للمستخدمين.
وأكد "رومانو دولبي"، رئيس قسم الوصايا والميراث في شركة "جيمس بيري آند أسوشيتس" للاستشارات القانونية، على ضرورة الاعتراف بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر من مجرد تراخيص لاستخدام الخدمة. وقال لصحيفة خليج تايمز : "التحدي الرئيسي هو أن معظم المنصات لا تعترف بالحسابات كممتلكات". "بدلاً من ذلك، يحمل المستخدمون ترخيصًا، مما يعقد مفهوم الميراث. إذا لم يكن هناك شيء مملوك، فلا يمكن توريثه".
وسلط دولبي الضوء على التمييز بين الهوية الرقمية والملكية، مشيراً إلى التحديات القضائية نظراً لأن المنصات تعمل على مستوى العالم، حيث أن كل ولاية قضائية لديها قواعدها الخاصة التي تحكم الملكية والميراث. وقال: "القوانين الواضحة ضرورية لتحديد ما إذا كان يمكن توريث الحسابات الرقمية كممتلكات أو كجزء من التركة".
احتل هذا الموضوع المثير للتفكير مركز الصدارة خلال مناقشة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي يوم الأربعاء 20 نوفمبر. وتناول النقاش ما إذا كان من الممكن قانونًا نقل البصمات الرقمية التي نتركها وراءنا إلى الورثة.
تعريف الموافقة والورثة الرقميين
وفي معرض حديثه عن مخاوف الخصوصية، خاصة وأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما تحتوي على معلومات حساسة، اقترح دولبي ضرورة تحديد مفاهيم واضحة للموافقة والورثة الرقميين. وقال: "يجب أن تحدد الوصايا كيفية إدارة الحسابات الرقمية بعد الوفاة، مع ضمان تقييد الوصول إلى البيانات الخاصة ما لم يسمح المتوفى بذلك صراحة".
كما أكد على ضرورة تحديث التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة الميراث الرقمي بشكل فعال. وأكد دولبي: "يجب علينا إعادة تعريف ما يشكل أصلًا"، مقارنًا بين المصطلحات اللاتينية مثل "Res Nullius" (شيء لا ينتمي إلى أحد) و"Res Derelictae" (الممتلكات المهجورة). وأكد على أهمية تعريف مصطلحات مثل "الملموس" مقابل "غير الملموس" في القوانين المحلية.
وعندما سُئل عن التنفيذ العملي لقوانين الميراث الرقمية، اقترح دولبي نهجاً مزدوجاً يتضمن آليات المنصة والعمليات القانونية. وأوضح: "يجب أن تسمح منصات التواصل الاجتماعي للمستخدمين بتحديد خيارات الميراث، مثل تعيين وريث رقمي أو اختيار تخليد ذكرى أو حذف أو نقل الحسابات". كما دعا إلى تضمين الوصايا أحكامًا بشأن الأصول الرقمية، مع وجود منفذين رقميين متخصصين لإدارة عملية النقل.
التحديات في الميراث الرقمي
قال "بايرون جيمس"، الشريك في Expatriate Law وخبير قانون الأسرة الدولي: "إن أحد التحديات القانونية الأساسية هو قضية الخصوصية. غالبًا ما يكون لمنصات التواصل الاجتماعي شروط خدمة صارمة قد تمنع نقل الحسابات أو الوصول إليها من قبل الورثة".
وسلط جيمس الضوء على الحاجة إلى لوائح أكثر وضوحاً للميراث الرقمي. واقترح أن "التشريعات يمكن أن تلزم منصات التواصل الاجتماعي بتزويد المستخدمين بالقدرة على تعيين الورثة الرقميين أو توفير مسارات أكثر وضوحًا للوصول إلى أقرب الأقارب". وأشار إلى أنه في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها إطار قانوني قوي للميراث، إلا أن الأحكام المحددة للأصول الرقمية غير الملموسة ضرورية.
وفي معرض حديثه عن الممارسات الدولية، استشهد جيمس بحكم المحكمة الاتحادية الألمانية الذي يقضي بمعاملة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مثل الرسائل أو المذكرات، الأمر الذي يشكل سابقة للأصول الرقمية القابلة للتوريث. وأضاف: "يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تستفيد من مثل هذه الأمثلة مع احترام التقاليد القانونية المحلية".
المنظور الفني
وأكد موسى سيد، الخبير الفني في إدارة الأصول الرقمية، على جدوى تنفيذ خيارات الإرث على منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح: "تتمتع العديد من المنصات بالفعل بالبنية الأساسية اللازمة لتسهيل إدارة بيانات المستخدم؛ الأمر يتعلق فقط بتكييف هذه الميزات لأغراض الإرث. على سبيل المثال، من خلال السماح للمستخدمين بتعيين ورثة رقميين ضمن إعدادات حساباتهم، يمكن للمنصات إنشاء بروتوكول واضح لنقل الملكية بعد الوفاة".
وأشار سيد أيضاً إلى أهمية ضمان أمن البيانات وخصوصية المستخدم في هذه العمليات. وقال: "يجب أن تعطي أي ميزة إرثية الأولوية لخصوصية المتوفى، وتقييد الوصول إلى المعلومات الحساسة ما لم يُسمح بذلك صراحةً". "يمكن أن يساعد تنفيذ طرق المصادقة الآمنة للورثة الرقميين في ضمان قيام الأفراد المصرح لهم فقط بإدارة الحساب بعد الوفاة". ويعتقد أنه مع وجود الأطر الفنية المناسبة، لا يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي حماية الإرث الرقمي للمستخدمين فحسب، بل وتعزيز مصداقيتها بشكل عام.