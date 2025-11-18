الإمارات في قلب القطب الجنوبي: قاعدة أبحاث جديدة ورؤية علمية عالمية

خلال جلسة مناقشة الطموحات القطبية المتزايدة للدولة، تم الإشارة إلى أن برنامج الإمارات القطبي لا يقتصر فقط على زرع العلم في الثلج، بل يهدف إلى المساهمة في علوم المناخ العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وإلهام جيل جديد من الباحثين الإماراتيين.