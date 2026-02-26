الإمارات في جنيف: نفند أكاذيب طرف تلطخت يداه بدماء السودانيين

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة اتهامات كاذبة أطلقها أحد الأطراف المتحاربة في السودان أمام مجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الحادية والستين المنعقدة حالياً في جنيف.

جاء ذلك في بيان ألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال مشاركة الدولة في الجلسة.

وأكدت الإمارات أنها تمارس حقها في الرد رداً على اتهامات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، أطلقها في وقت سابق من اليوم طرف في النزاع السوداني "تلطخت يداه بدماء شعبه".

وقالت مطر: "ما هذه إلا أحدث محاولة فاشلة لإعطاء دروس في هذه القاعة حول سيادة القانون. إن هذا الطرف يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد سكانه، وقد قام بشكل منهجي، المرة تلو الأخرى، بتخريب أي جهد إقليمي ودولي صادق للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع".

وتابعت: "بلامبالاة مدروسة تجاه معاناة الشعب السوداني، ارتكب هذا الطرف انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ بما في ذلك العرقلة المنهجية لوصول المساعدات الإنسانية، ومهاجمة البنية التحتية المدنية، وتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وارتكاب أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي".

وأضافت: "إن الممثل ذاته الذي يتهم بلادي قد فشل في ضمان إجراء تحقيقات محايدة أو أي محاسبة حقيقية. ناهيك عن الروابط الفعلية مع التطرف تجاه هذا الطرف المتحارب، وهو أمر يثير قلقاً بالغاً لوفد بلادي وللمجتمع الدولي ككل".