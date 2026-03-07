الإمارات في القلب.. قصص سكان غيرت التوترات مسارات رحلاتهم وأثبتت قيمة الوطن

عندما تعطل التوترات الإقليمية السفر الجوي، تصبح عملية إعادة السكان العالقين إلى ديارهم عملية معقدة تتضمن قوافل برية، وتخطيطًا للطوارئ، وتنسيقًا متعدد البلدان. اضطر بعض سكان الإمارات العالقين في الخارج خلال التصعيد الأخير للتوتر الإقليمي إلى تغيير خططهم بسرعة واستكشاف طرق بديلة للعودة إلى ديارهم.

من بين المتضررين إيمان الخطيب، مقيمة يونانية-لبنانية في دبي سافرت إلى بيروت فيما كان من المفترض أن تكون زيارة عائلية قصيرة. قررت القيام برحلة عفوية في اللحظة الأخيرة لمفاجأة ابن أخيها البالغ من العمر ثلاث سنوات بمناسبة عيد ميلاده، وحجزت الرحلة في الليلة السابقة، متوقعة البقاء أربعة أيام فقط.

ابقوا على اطلاع بآخر الأخبار. تابعوا KT على قنوات واتساب.

كانت رحلة عودتها إلى دبي مقررة في 28 فبراير، وهو نفس اليوم الذي تصاعد فيه الصراع وأُغلق المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. “ما كان من المفترض أن يكون زيارة عائلية سريعة تحول فجأة إلى إقامة غير متوقعة وغير مؤكدة،” قالت. بينما استأنفت بعض شركات الطيران عملياتها تدريجياً، فإن بيروت ليست حالياً من بين الوجهات ذات المسارات النشطة إلى دبي.

معظمهم يبحثون عن المعلومات أولاً

تقول منظمات الأمن والمساعدة إن حالات مثل حالة الخطيب تعكس نمطًا أوسع يظهر منذ بدء التصعيد الإقليمي.

قال جيلان ماكناي، مدير الأمن للمساعدة في الشرق الأوسط في منظمة International SOS، إن معظم الاستفسارات المبكرة من الشركات والمقيمين ليست طلبات إجلاء فورية، بل هي جهود للتحقق من المعلومات وفهم الوضع على الأرض.

“يريد الناس تأكيدًا لما يحدث في مواقع محددة، وما إذا كان ينبغي عليهم البقاء في أماكنهم، وما هي الخيارات المتاحة إذا تغيرت الظروف،” قال.

بمجرد أن يكون لدى المنظمات صورة أوضح، تتجه طلبات العملاء عادة نحو التخطيط للطوارئ، وتحديد مواقع الملاذ الآمن، وتأكيد وثائق السفر، وإعداد خطط إعادة التوطين إذا أصبح الإجلاء ضروريًا.

عندما يكون المجال الجوي مقيدًا، غالبًا ما تتحول استراتيجيات إعادة التوطين بعيدًا عن الرحلات الجوية نحو التحركات البرية المنسقة.

وفقًا لمكناي، يبدأ التخطيط للإخلاء بتجميع قوائم مفصلة للمسافرين، بمن فيهم الموظفون وأفراد العائلة، يتبعها التحقق من جوازات السفر والتأشيرات لضمان قدرة الأفراد على العبور إلى الدول المجاورة إذا لزم الأمر. وتُعد عُمان والمملكة العربية السعودية من طرق العبور الرئيسية.

الممرات البرية

مع محدودية العديد من المسارات الجوية، أصبحت الممرات البرية طريقة أساسية للحركة عبر الخليج. وقال رافال هيبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكورو، إن طلبات ما تسميه الشركة “مساعدة المغادرة” قد ارتفعت بشكل حاد منذ بدء التصعيد.

تزايد توجيه تدفقات الإخلاء وإعادة التوطين نحو الدول المجاورة مثل عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمسافرين الوصول إلى مطارات دولية عاملة. وشهدت مدن مثل مسقط والرياض والدمام طلبًا متزايدًا على الرحلات الجوية والفنادق وخدمات النقل مع تحرك جهود إعادة التوطين عبر هذه المراكز.

“نحن نساعد بشكل أساسي المسافرين الذين علقوا في المنطقة أثناء الاضطراب، بالإضافة إلى موظفي الشركات الذين كانوا في مهمة أو في طريقهم،” قال.

وأضاف أن السفر البري أصبح البديل الرئيسي عندما تكون الرحلات الجوية غير متاحة، حيث يُعد الطريق من دبي إلى مسقط عبر معبر حتا الحدودي من بين الممرات الأكثر استخدامًا. ومن عُمان، يمكن للمسافرين بعد ذلك الوصول إلى رحلات جوية تجارية متابعة.

يقول الخبراء إن عمليات إعادة التوطين غالبًا ما تكون معقدة، خاصة عندما تكون العائلات متورطة.

يشمل التخطيط عادةً ترتيب النقل البري، وتنسيق عبور الحدود، وتأمين الإقامة في مراكز العبور، وتنظيم الرحلات الجوية اللاحقة بمجرد وصول المسافرين إلى المطارات العاملة.

يلعب التواصل أيضًا دورًا رئيسيًا، حيث تزود المنظمات المسافرين بتعليمات واضحة، وتحديثات حول الظروف المتغيرة، وإرشادات عملية طوال الرحلة.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الانتقال على الفور، غالبًا ما يوصي مستشارو الأمن بالبقاء في مكان آمن مع مراقبة الوضع حتى تفتح نافذة سفر قابلة للتطبيق.

قالت الخطيب إنها تحاول الآن تأمين مقعد على رحلة إجلاء محتملة مع طيران الشرق الأوسط بينما تواصل مراقبة التحديثات من شركات الطيران الأخرى على أمل إعادة فتح مسارات جديدة.

“تركيزي الوحيد الآن هو العثور على طريقي للعودة إلى دبي،” قالت. “في لحظات كهذه تدرك مدى أهمية الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الذين يعيشون فيها.”