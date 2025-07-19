"الإمارات فيرست" في مطار دبي: فخامة لا مثيل لها لمسافري الدرجة الأولى

افتُتح الجمعة "إماراتس فيرست" في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، مقدمًا تجربة سفر فاخرة وفريدة من نوعها لركاب طيران الإمارات من الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز بلاتينيوم. وقد خضعت منطقة إنهاء إجراءات السفر لتحديثات دقيقة، حيث ضمت منطقة جلوس خاصة فاخرة، توفر تجربة سفر حصرية.

أُعيد تصميم هذه التجربة مع مراعاة احتياجات المسافرين المميزين. فمنذ لحظة وصولهم إلى صالة المغادرة المخصصة لهم في مبنى المسافرين رقم 3 بمطار طيران الإمارات، وعلى بُعد خطوات قليلة، يُفتح مدخل ذهبي فخم يُشير إلى دخول المساحة الخاصة، حيث يتحقق مُضيف طيران الإمارات المُختص من أهلية دخول الضيف.

مع لوحة محايدة من درجات الألوان الأرضية الدافئة التي تمتزج بمهارة مع لمسات من البرونز والذهب الغني المميز لطيران الإمارات، فإن طيران الإمارات الأولى مريحة بصريًا وفخمة للعين، وتوفر مهربًا هادئًا من صخب وضجيج المطار.