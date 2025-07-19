"الإمارات فيرست" في مطار دبي: فخامة لا مثيل لها لمسافري الدرجة الأولى

افتُتح الجمعة "إماراتس فيرست" في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، مقدمًا تجربة سفر فاخرة وفريدة من نوعها لركاب طيران الإمارات من الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز بلاتينيوم. وقد خضعت منطقة إنهاء إجراءات السفر لتحديثات دقيقة، حيث ضمت منطقة جلوس خاصة فاخرة، توفر تجربة سفر حصرية.
أُعيد تصميم هذه التجربة مع مراعاة احتياجات المسافرين المميزين. فمنذ لحظة وصولهم إلى صالة المغادرة المخصصة لهم في مبنى المسافرين رقم 3 بمطار طيران الإمارات، وعلى بُعد خطوات قليلة، يُفتح مدخل ذهبي فخم يُشير إلى دخول المساحة الخاصة، حيث يتحقق مُضيف طيران الإمارات المُختص من أهلية دخول الضيف.
مع لوحة محايدة من درجات الألوان الأرضية الدافئة التي تمتزج بمهارة مع لمسات من البرونز والذهب الغني المميز لطيران الإمارات، فإن طيران الإمارات الأولى مريحة بصريًا وفخمة للعين، وتوفر مهربًا هادئًا من صخب وضجيج المطار.
بينما تُحيط الأعمدة الفخمة بالمساحة، تمتزج الأرضيات الخشبية بأرضيات رخامية أنيقة، بينما يكسو السجاد الناعم مناطق الجلوس، وتنتظرك كراسي وأرائك بذراعين من الجلد الفاخر والقماش الناعم. وفي إشارة إلى صالات طيران الإمارات المميزة للدرجة الأولى، تُشير ساعات رولكس الشهيرة التابعة لطيران الإمارات إلى الوقت في كبرى مدن العالم، وتُزيّن جدارًا مميزًا خلف المنصة بباقة زهور نضرة فاخرة.
وباعتبارها أكبر مشغل في العالم للسفر الدولي من الدرجة الأولى - حيث توفر 26,800 مقعدًا أسبوعيًا وأكبر مخزون من مقاعد الدرجة الأولى الدولية في الصناعة - تواصل طيران الإمارات الاستثمار في تجربة عملائها والارتقاء بها في كل نقطة اتصال على الأرض وفي الجو.
صرح عادل الرضا، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، قائلاً: "نستثمر بكثافة في تطوير خدماتنا الأرضية، وتُعدّ "إمارات فيرست" إحدى المناطق التي ستوفر بيئة فريدة وخاصة لمسافري الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز بلاتينيوم. نحن نُدرك أن عملاءنا يُقدّرون الخصوصية والراحة، وهذا سيُضفي مستوىً جديدًا من الضيافة على تجربة إتمام إجراءات السفر، في إطار جهودنا المستمرة للارتقاء بتجربة السفر بشكل عام."
وأضاف رضا: "يمكن للعملاء الاستمتاع بنقل سلس مع خدمة السائق الخاص، وتسجيل الوصول السريع في صالة الإمارات الأولى الحصرية، واستكشاف صالة عالمية المستوى قبل الصعود إلى الطائرة، والاسترخاء في تجربة طيران حائزة على جوائز متعددة مع طيران الإمارات".
تحاكي شجرة الغاف الرائعة، المُضاءة من الخلف، تصميم المقصورات الداخلية لأحدث طائرات طيران الإمارات، تكريمًا للشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في المنطقة الجديدة، أُزيلت جميع الشاشات الرقمية والإعلانات، ورُوعيت الإضاءة الناعمة المدمجة لضمان أجواء هادئة، بينما تُضفي النباتات الخضراء الطبيعية لمسةً من الهدوء والحيوية.
يمكن إتمام إجراءات تسجيل الوصول عبر أجهزة iPad أثناء جلوس الضيوف. يمكن للعائلات الاسترخاء في أماكن الجلوس، بينما يُساعد أحد أفراد العائلة في عملية تسجيل الوصول للجميع. كما يمكن للعملاء استخدام المكاتب لتسجيل الوصول إذا رغبوا في ذلك، وتسليم أمتعتهم على المكاتب الرخامية والنحاسية، حيث تُحمّل على أحزمة الأمتعة المخصصة للدرجة الأولى.
ويستطيع العملاء بعد ذلك المرور بسهولة عبر الأمن والهجرة والتوجه إلى إحدى صالات انتظار الدرجة الأولى الثلاث المخصصة لركاب طيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي الدولي للاستمتاع بوجبات من قائمة الطعام المعدة من قبل الطهاة، والنبيذ الفاخر والمشروبات الروحية والشمبانيا، وعلاجات السبا المجانية، ومراكز الأعمال ومناطق الأطفال، والتسوق المعفى من الرسوم الجمركية.
في جميع أنحاء العالم، يتم تنظيم رحلة عملاء الدرجة الأولى مع طيران الإمارات من البداية إلى النهاية، مع إمكانية الوصول المجاني إلى 43 صالة مخصصة لطيران الإمارات في جميع أنحاء العالم، وخدمة السائق المجانية للانتقال بسلاسة من الباب إلى الباب عبر معظم الوجهات.
في مايو من هذا العام، أعلنت طيران الإمارات عن مجموعة من التحسينات الجديدة التي تُضفي لمسةً من الرقي على أدق تفاصيل الضيافة والخدمة على متن الطائرة، بدءًا من قائمة هدايا تذكارية تروي قصةً استكشافيةً عن تشكيلة نبيذ طيران الإمارات وإلهاماتها في فنون الطهي، وصولًا إلى أطباق روبرت ويلش الجديدة المحفورة على متن الطائرة والمصممة لتوفير كميات غير محدودة من الكافيار، وألواح الجبن الريفية التي تُضفي لمسةً مميزةً على لوح الجبن الحرفي الشهير الذي تشتهر به طيران الإمارات. كما يُقدم طاقم مقصورة الدرجة الأولى في طيران الإمارات الآن خدمةً مُريحةً بالقفازات لضيافة استثنائية على متن الطائرة.