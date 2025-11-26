الإمارات.. فرصة لهطول الأمطار ووصول درجة الحرارة إلى 19° في دبي

سماء الإمارات ستبقى غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً يوم الخميس، 27 نوفمبر، فوق بعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة لهطول أمطار.
تهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية غربية وتشتد أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10-25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س.
يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
أعلى درجة حرارة سُجلت في الدولة اليوم كانت 31.8°م في مصفح (أبوظبي) عند الساعة 1:45 ظهراً.
يوم الخميس، من المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة في دبي وأبوظبي والشارقة إلى 29°م. وستكون أدنى درجة حرارة في الشارقة 17°م، وفي أبوظبي 18°م، وفي دبي 19°م.