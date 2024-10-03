الإمارات: فتح ملفات المرور للمقيمين فور بلوغهم 18 عاماً

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الخميس، عن مبادرة جديدة لفتح الملفات المرورية للمقيمين فور بلوغهم سن 18 عاماً.

وسيتم فتح ملف مروري فوراً للمقيمين الأصغر سناً عند بلوغهم سن 18 عاماً، وسيتلقون رسالة نصية قصيرة لإبلاغهم بذلك.

وأجرت الهيئة تغييرات جديدة، ضمن تحديثاتها لمنظومة الخدمات الإلكترونية ضمن برنامج «صفر بيروقراطية حكومية».

وهناك 11 خدمة جديدة تهدف إلى القضاء على البيروقراطية، والتي تشمل تغييرات في قسم المركبات ورخص القيادة، إلى جانب تبسيط خدمات نقل المركبات والتعرفة. تهدف هذه التغييرات إلى تقليص وقت الخدمة إلى فترة "قياسية".