الإمارات: فتح ملفات المرور للمقيمين فور بلوغهم 18 عاماً
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الخميس، عن مبادرة جديدة لفتح الملفات المرورية للمقيمين فور بلوغهم سن 18 عاماً.
وسيتم فتح ملف مروري فوراً للمقيمين الأصغر سناً عند بلوغهم سن 18 عاماً، وسيتلقون رسالة نصية قصيرة لإبلاغهم بذلك.
وأجرت الهيئة تغييرات جديدة، ضمن تحديثاتها لمنظومة الخدمات الإلكترونية ضمن برنامج «صفر بيروقراطية حكومية».
وهناك 11 خدمة جديدة تهدف إلى القضاء على البيروقراطية، والتي تشمل تغييرات في قسم المركبات ورخص القيادة، إلى جانب تبسيط خدمات نقل المركبات والتعرفة. تهدف هذه التغييرات إلى تقليص وقت الخدمة إلى فترة "قياسية".
مع التغييرات الجديدة على الخدمات الإلكترونية، أدخلت الهيئة التعديلات التالية:
أصبح الحصول على تصريح وقوف السيارات الآن تلقائياً لأصحاب الهمم.
وقامت الهيئة بتبسيط الخدمات مثل "إصدار بدل فاقد أو تالف للوحات الرقمية"، وتغيير بيانات الملكية من خلال الإشعارات الرقمية.
أصبح بإمكان الأفراد الآن إدخال رخصة القيادة الخاصة بهم وملكيتهم في Apple Wallet.
ويستطيع الأفراد أيضاً تبادل التراخيص من بلدان أخرى بكل سهولة.
سيتم الآن إصدار ملكية السيارة مباشرة من وكالة السيارات.
وفي أبوظبي، يتم حالياً اختبار تفعيل النقل الرقمي للشهادات.
ألغت الهيئة إلزامية طباعة وتسليم رخص القيادة وتملك السيارات، واعتماد النسخة الإلكترونية.
تم استحداث نظام موحد لنقل ملكية المركبات وتسجيلها رقمياً.