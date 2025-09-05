الإمارات

الإمارات فتح باب التسجيل للحج 2026 في 24 سبتمبر

دعت الجهات المعنية المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج ويرغبون في أداءها إلى المبادرة والتسجيل خلال المدة المحددة
صورة: داخل الحرمين الشريفين/X

كشفت الجهات المختصة في دولة الإمارات عن موعد بدء التسجيل لموسم الحج المقبل، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لهذا الحدث السنوي.

بالنسبة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2026 (1447 هـ)، سيتم فتح التسجيل في 24 سبتمبر المقبل.

وسيتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وتطبيقها الذكي، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمتطلبات والإجراءات مسبقاً.

وحثت الهيئة الراغبين في التقديم على الاستعداد جيدا من خلال التأكد من استيفائهم لكافة المعايير التي وضعها نظام التسجيل الإلكتروني للهيئة، والذي يستخدم تقنيات متقدمة لتبسيط عملية الاختيار.

واعتمدت الهيئة إجمالي 6228 حاجاً من دولة الإمارات لموسم حج 1446هـ / 2025م، وفقاً للحصص المخصصة من قبل السلطات السعودية.

ومن المقرر أن يغلق التسجيل في 9 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعتبر الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب ديني على كل مسلم قادر جسديًا وماديًا على القيام به مرة واحدة على الأقل في حياته.

وإلى جانب أهميته الروحية، فإن الحج يمثل أيضاً تجمعاً عميقاً للوحدة، إذ يجمع ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

