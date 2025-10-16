الإمارات غدًا: رياح خفيفة إلى معتدلة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة

قال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيًا يوم الجمعة.
ستهب رياح خفيفة إلى معتدلة.
قد تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في الدولة. من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في أبوظبي ودبي.
ومع ذلك، قد تنخفض درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية في أبوظبي و 28 درجة مئوية في دبي و 23 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
ستكون الأجواء رطبة ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة غربًا. ستتراوح مستويات الرطوبة من 25 إلى 85 بالمائة في أبوظبي ومن 35 إلى 75 بالمائة في دبي.
وستكون حالة البحر خفيفة في الخليج العربي وفي بحر عمان.