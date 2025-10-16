الإمارات غدًا: رياح خفيفة إلى معتدلة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة

ستكون الأجواء رطبة ليلًا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة غربًا. ستتراوح مستويات الرطوبة من 25 إلى 85 بالمائة في أبوظبي ومن 35 إلى 75 بالمائة في دبي.