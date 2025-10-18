الإمارات غداً: أمطار متوقعة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

من المتوقع هطول أمطار على بعض مناطق الإمارات يوم الأحد 19 أكتوبر، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.
عمومًا، ستكون السماء صافية إلى غائمة جزئيًا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى ٣٧ درجة مئوية في دبي وأبوظبي.
سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم السبت 37.7 درجة مئوية في الشوامخ بأبوظبي الساعة 1:45 ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفي يوم الأحد، يتحول الطقس إلى رطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
وتهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية ونشطة أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.