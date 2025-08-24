الإمارات: عدم رؤية هلال ربيع الأول.. وعطلة المولد النبوي 3 أيام؟

في يوم الجمعة، 22 أغسطس/آب، تمكن فريق من مرصد الخاتم الفلكي من التقاط صورة للهلال، إيذانًا بنهاية شهر صفر 1447هـ، رغم أجواء غائمة جزئيًا ومغبرة. إلا أنه ورغم الرؤية غير الموفقة، كان من الصعب التنبؤ ببداية شهر ربيع الأول.