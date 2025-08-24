الإمارات: عدم رؤية هلال ربيع الأول.. وعطلة المولد النبوي 3 أيام؟

أعلن مركز الفلك الدولي في الإمارات، الأحد 24 أغسطس/آب، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول في الإمارات، السبت 23 أغسطس/آب.
وهذا يدل على أن الشهر الهجري الجديد سيبدأ يوم الاثنين 25 أغسطس/آب، حيث يكمل شهر صفر 30 يوماً في العام الهجري 1447 هـ.
تؤكد رؤية الهلال أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم سيصادف يوم الجمعة 5 سبتمبر، الموافق 12 ربيع الأول. وقد يعني ذلك عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام لسكان الإمارات، الذين يقضون عطلتي نهاية الأسبوع المعتادتين يومي السبت والأحد.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات الإماراتية بشأن العطلة الرسمية حتى الآن.
وأوضح المركز أنه من غير الممكن رؤية الهلال يوم السبت في المنطقة العربية، لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوبات ولا حتى باستخدام تقنيات التصوير الفلكي فائقة القدرة.
وعن رؤية الهلال يوم الأحد 24 أغسطس، قالت الهيئة إنها ممكنة بالعين المجردة بسهولة في معظم الدول العربية، وممكنة بصعوبة في الدول العربية الواقعة في شمال آسيا.
أول أيام شهر ربيع الأول هو يوم الأحد في الدول التالية:
العراق
المملكة العربية السعودية
قطر
البحرين
الكويت
فلسطين
مصر
تونس
أول أيام شهر ربيع الأول هو يوم الاثنين في الدول التالية:
أندونيسيا
ماليزيا
بروناي
سنغافورة
الهند
بنغلاديش
باكستان
إيران
عُمان
الإمارات العربية المتحدة
الأردن
ليبيا
الجزائر
المغرب
موريتانيا
في يوم الجمعة، 22 أغسطس/آب، تمكن فريق من مرصد الخاتم الفلكي من التقاط صورة للهلال، إيذانًا بنهاية شهر صفر 1447هـ، رغم أجواء غائمة جزئيًا ومغبرة. إلا أنه ورغم الرؤية غير الموفقة، كان من الصعب التنبؤ ببداية شهر ربيع الأول.
إن رؤية هلال شهر ربيع الأول لها أهمية كبيرة لدى المسلمين الذين يحتفلون بمولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في 12 ربيع الأول. كما أن هذه المناسبة تعتبر عطلة رسمية في العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
في يوم 29 من كل شهر هجري تجتمع لجنة رؤية الهلال في دولة الإمارات العربية المتحدة لمراقبة الهلال وإعلان بداية الشهر الهجري المقبل.
يعتمد التقويم الهجري (الإسلامي) على رؤية القمر، أي أن مراحل القمر تُحدد شهوره. يبدأ كل شهر برؤية الهلال الجديد.