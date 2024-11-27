الإمارات: ضحايا احتيال مجموعة "هيرا" الهندية يمكنهم استعادة استثماراتهم

وكانت مجموعة هيرا، التي كانت تُقدَّم في السابق باعتبارها تكتلاً مزدهراً يضم شركات في تجارة الذهب والمنسوجات والخدمات الغذائية، قد اجتذبت عشرات الآلاف من المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة. وبزعم تقديم فرص استثمار حلال، عملت المجموعة على نطاق واسع في مختلف أنحاء الهند والشرق الأوسط، لكن المحققين كشفوا منذ ذلك الحين أنها عملية احتيال ضخمة.