الإمارات: ضبط 3 متهمين بقتل مواطن مولدوفي

وأبلغت عائلة "زفي كوغان" عن اختفائه عصر الخميس (21 نوفمبر)، وتم تشكيل فريق بحث وتحقيق، وأفضت التحقيقات إلى العثور على جثة المفقود وتحديد هوية الجناة، وتم اعتقال المشتبه بهم، وبدأت الإجراءات القانونية.

وذكرت السلطات الإماراتية أن الرجل البالغ من العمر 28 عاماً دخل الإمارات مستخدماً وثائق هوية مولدوفية، وكان يقيم في أبوظبي.

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية مولدوفا أن "زفي كوغان" هو إسرائيلي مولدوفي. وقالت إنها "تدين بشدة العنف" وتقدمت بتعازيها لعائلته. وأضافت "ما زلنا على اتصال بالسلطات لدعم التحقيق".