الإمارات: ضبط 1934 شركة خاصة مخالفة لسياسات التوطين

ودعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعارض مع سياسات وأنظمة التوطين، وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.