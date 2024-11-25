الإمارات: ضبط ثلاثة متهمين أوزبكيين في مقتل المواطن الإسرائيلي المولدوفي

وكان كوغان مهاجراً مقيماً في الإمارات العربية المتحدة، ويحمل جنسيتين، مولدوفية وإسرائيلية. وأبلغت عائلته عن اختفائه يوم الخميس. وبدأت السلطات الإماراتية تحقيقًا، تم خلاله العثور على جثته.