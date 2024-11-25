الإمارات
الإمارات: ضبط ثلاثة متهمين أوزبكيين في مقتل المواطن الإسرائيلي المولدوفي
باشرت الجهات المختصة التحقيقات الأولية وتستعد لإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات
كشفت الإمارات العربية المتحدة عن هوية المشتبه بهم الثلاثة الذين تم القبض عليهم في قضية مقتل المواطن المولدوفي "زفي كوغان".
وبحسب وزارة الداخلية فإن الجناة الثلاثة من الجنسية الأوزبكية وهم: "أوليمبي توهيروفيتش" (28 عاماً)، و"محمود جون عبد الرحيم" (28 عاماً)، و"عزيزبيك كاميلوفيتش" (33 عاماً).
وكان كوغان مهاجراً مقيماً في الإمارات العربية المتحدة، ويحمل جنسيتين، مولدوفية وإسرائيلية. وأبلغت عائلته عن اختفائه يوم الخميس. وبدأت السلطات الإماراتية تحقيقًا، تم خلاله العثور على جثته.
وأعلنت، الأحد، عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بتورطهم في الجريمة.
وباشرت السلطات التحقيقات الأولية، وتستعد لإحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وسيتم دفن كوغان، الذي كان مبعوثًا لحركة حاباد الحسيدية في الإمارات العربية المتحدة، في إسرائيل.