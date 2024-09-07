الإمارات: ضباب كثيف وانخفاض الرؤية في الصباح

وتتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار، ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد، وقد تصل الرطوبة إلى 90% في المناطق الداخلية والسواحل والجزر، وقد تنخفض إلى 15% في الجبال.