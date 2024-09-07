الإمارات: ضباب كثيف وانخفاض الرؤية في الصباح
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا باللون الأحمر بسبب الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية، ويسري التنبيه من الساعة 3.55 صباحًا حتى الساعة 8.30 صباح اليوم السبت 7 سبتمبر.
ويشير التنبيه باللون الأحمر إلى ضرورة اتخاذ السكان إجراءات، نظرًا لتوقع حدوث أحداث جوية خطيرة ذات شدة استثنائية. وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيهاً باللون الأصفر حتى الساعة 8.30 صباحاً.
ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المتغيرة الموضحة على اللوحات الإرشادية.
تم تعديل الحد الأقصى للسرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي بأبوظبي، وذلك في الجزء الممتد من جسر الثامرية إلى جسر الحمراء، وفي الجزء الممتد بين قرين العيش وجسر الحمراء.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.
وتتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار، ويتوقع أن يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد، وقد تصل الرطوبة إلى 90% في المناطق الداخلية والسواحل والجزر، وقد تنخفض إلى 15% في الجبال.
وتهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خلال النهار، ويكون البحر خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.