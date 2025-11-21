الإمارات: صيدلانية سودانية تمزج التراث بالحداثة في العناية بالبشرة

أما ما أدى إلى ولادة أشري سكين، فقد تنهدت النور وشرحت معضلة مألوفة لدى العديد من النساء اليوم. قالت: "أتذكر شعوري بالضياع في عالم العناية بالبشرة المربك، محاطة برف مزدحم بالمنتجات. هذا الشعور شائع جداً، مما يترك الكثيرين غير متأكدين من أين يبدأون." أصبح هدفها واضحاً: تبسيط الضوضاء وابتكار منتجات مدعومة علمياً، متجذرة ثقافياً، وسهلة الاستخدام.



بعد سنوات من البحث والتطوير، تم إطلاق أشري سكين قبل حوالي عام. يتم تصنيع المنتجات في كوريا، وهي دولة تقول النور إنها متقدمة عقوداً في تكنولوجيا مستحضرات التجميل. قالت: "كوريا هي المكان المناسب." كل منتج يمزج بين المكونات المثبتة علمياً مع إشارة إلى تراثها السوداني، وهو ما ينعكس حتى في اسم العلامة التجارية أشري، الذي يعني الجمال باللغة النوبية.