الإمارات: صيدلانية سودانية تمزج التراث بالحداثة في العناية بالبشرة

قضت الصيدلانية السودانية لطيفة النور سنوات في التحضير لتحقيق رؤيتها للعناية بالبشرة. اليوم، كالمؤسسة والمديرة التنفيذية لعلامة "أشري سكين"، تعيد تشكيل كيفية تفكير الناس في العناية الذاتية في عالم مزدحم، من خلال مزج الحكمة الأجداد والدقة العلمية والابتكار الكوري.
بدأت رحلة النور في المملكة المتحدة، حيث انتقلت في سن الخامسة عشرة وأكملت مستوياتها الدراسية في لندن. لاحقاً حصلت على درجة الماجستير في الصيدلة من جامعة مانشستر، وتخرجت بدرجة ممتازة. عملت في مجالات الصيدلة في المستشفيات والمجتمع والصناعة، واكتسبت خبرة واسعة في علم الصيدلة. لكن العناية بالبشرة كانت دائماً شغفها الحقيقي. قالت: "لطالما أردت المزيد لنفسي. أردت أن أبتكر شيئاً يساعد الناس ويحدث فرقاً في حياتهم اليومية."
أما ما أدى إلى ولادة أشري سكين، فقد تنهدت النور وشرحت معضلة مألوفة لدى العديد من النساء اليوم. قالت: "أتذكر شعوري بالضياع في عالم العناية بالبشرة المربك، محاطة برف مزدحم بالمنتجات. هذا الشعور شائع جداً، مما يترك الكثيرين غير متأكدين من أين يبدأون." أصبح هدفها واضحاً: تبسيط الضوضاء وابتكار منتجات مدعومة علمياً، متجذرة ثقافياً، وسهلة الاستخدام.
بعد سنوات من البحث والتطوير، تم إطلاق أشري سكين قبل حوالي عام. يتم تصنيع المنتجات في كوريا، وهي دولة تقول النور إنها متقدمة عقوداً في تكنولوجيا مستحضرات التجميل. قالت: "كوريا هي المكان المناسب." كل منتج يمزج بين المكونات المثبتة علمياً مع إشارة إلى تراثها السوداني، وهو ما ينعكس حتى في اسم العلامة التجارية أشري، الذي يعني الجمال باللغة النوبية.
نهجها يبقى ثابتاً: البساطة فوق الروتينات المربكة. قالت: "الناس لا يحتاجون إلى روتينات من 10 أو 12 خطوة." منتجات أشري مبنية حول ثلاث خطوات فعالة، التونر، الأمبول، المرطب. الأمر يتعلق باستعادة بضع دقائق لنفسك في حياة مزدحمة." تغطي مجموعة منتجاتها المكونة من 12 منتجاً حب الشباب، الترطيب، والتفتيح، وتخدم مجموعة واسعة من أنواع البشرة.
بالنسبة لإلنور، كونها امرأة، وتحديدًا امرأة سودانية، يشكل قلب العلامة التجارية. قالت: "الاهتمام بالنفس جزء من هويتنا كشعب سوداني". "في ثقافتنا، يُقدر الاهتمام بالنفس وحب الذات بشكل كبير. أشري هو طريقتي للاحتفال بتلك الهوية بينما أخلق شيئًا ذا معنى للجميع."
في وقت سابق من هذا الشهر، انضمت إلنور إلى زملائها في قائمة المشاركين في حدث التواصل KT+150 في شيك نونا، حيث التقى المبتكرون والمبدعون من مختلف الصناعات لأول مرة. قالت: "كان شرفًا لي أن أقف بجانب العديد من الأشخاص الموهوبين". "كوني جزءًا من KT+150 هو تذكير بكمية الإمكانات الموجودة في هذه المجتمع."
والآن، هناك إنجاز جديد في الأفق. في ٢٧ نوفمبر، ستنضم إلى العقول الشابة الأكثر إشراقًا في الإمارات في قمة KT+150، وهو تجمع ليوم كامل يجمع المشاركين مع الحكام والمرشدين والمستثمرين. قالت: "أنا متحمسة جدًا للقمة". "إنها فرصة للتعلم والتواصل والنمو، وأنا متحمسة لما سيأتي بعد ذلك لأشري."
بالنسبة للنور، أشري سكين هو أكثر من مجرد علامة تجارية للجمال. إنه دمج للتراث والعلم والهوية، وبيان بأن البساطة والثقافة والرعاية يمكن أن تقود الطريق إلى الأمام.