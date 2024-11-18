الإمارات: شقيقان يتبرعان بنطاق "جيوهوت ستار" لشركة هندية
في بادرة نبيلة، وافق شقيقان مقيمان في دبي على التبرع باسم نطاق على الإنترنت كانا قد اشترياه لشركة "ريلاينس" مجاناً.
وكان "جينام" (13 عاماً) و"جيفيكا" (10 أعوام)، وهما من مقيمي دولة الإمارات، قد قاما بشراء نطاق "جيوهوت ستار" (JioHotstar) من مطور برمجيات شاب من دلهي، في خطوة لدعمه في تعليمه. والآن، قرر الشقيقان تقديم هذا النطاق لشركة "ريلاينس" دون مقابل.
وجاء ذلك بعد أن قدم التكتل الهندي (ريلاينس) عرضاً سابقاً بقيمة 10 ملايين روبية للشقيقين لشراء النطاق منهما.
كيف حصل الشقيقان على هذا النطاق؟ بدأ كل شيء في عام 2017 عندما أطلق الشقيقان قناة على اليوتيوب، حيث كانا يشاركان مقاطع فيديو لفتح علب المنتجات، إلى جانب محتوى متعلق بالعلوم. وسرعان ما حوَّلا تركيزهما إلى البودكاست وإجراء المقابلات مع الشخصيات المؤثرة.
وأصبح الثنائي مصدر إلهام للأطفال الآخرين، حيث قرَّرا التواصل مع أطفال من خلفيات مختلفة خلال إحدى العطل الصيفية، ونشر موهبة التعلم والتعليم وتحديد الأهداف والأحلام الكبيرة. كما أنهما يشاركان في أنشطة خيرية وتطوعية.
وخلال رحلاتهما، حظي الشقيقان بتقدير كبير، وتلقيا تبرعات من أشخاص مختلفين. وقد استخدما جزءاً بسيطاً من هذه التبرعات لشراء نطاق "جيوهوت ستار" (JioHotstar) من مطوّر يقيم في دلهي. في ذلك الوقت، لم يحدد الشقيقان سعراً مُحدَّداً للنطاق، بل تركاه مفتوحاً لأي شخص يرغب في شرائه.
الشائعات حول العرض
بدأ الشقيقان يتلقيان سيلاً من رسائل البريد الإلكتروني من أشخاص يُبدون رغبتهم في شراء النطاق. وبعد التحدث معهم، اكتشفا أنَّ بعض هذه الرسائل كانت مزيفة، في حين عرض البعض الآخر مبالغ طائلة لشراء النطاق.
وأوضح الشقيقان في بيان عبر الإنترنت: "حتى مع تلقّينا عروضاً جادّة، لم نفكر أبداً في بيع النطاق. وقد أوضحنا ذلك من خلال الرد على جميع المتقدمين بأنّ النطاق ليس للبيع".
وأكد الشقيقان أنهما اشتريا النطاق فقط لدعم مطور البرامج، وشاركا قصتهما مع العالم ليُلهما الآخرين بخدمة المُجتمع.
وقال الشقيقان: "مع كل المناقشات الجارية، نعتقد الآن أنه قد يكون من الأفضل أن يمتلك فريق "ريلاينس" هذا النطاق، إذا كانوا يرغبون في ذلك. نحن سعداء بإعطائهم نطاق "جيوهوت ستار دوت كوم" (jiohotstar.com) مجاناً، مع جميع الوثائق اللازمة. ولنكون واضحين، اتخذنا هذا القرار بمحض إرادتنا. لم يتصل بنا أحد من "ريلاينس" أو أي مجموعة قانونية أو يضغط علينا بأي شكل من الأشكال. لقد اتخذنا هذا القرار بمفردنا، دون أي ضغوط من الأصدقاء أو العائلة أو أي شخص آخر".
وأضافا: "إذا كانت شركة ريلاينس مهتمة، يمكنها التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني jainam@1xl.com أو jivika@1xl.com، وسنباشر عملية نقل الملكية بسلاسة. وإذا لم تكن مهتمة، فلا بأس بذلك أيضاً. سنواصل مشاركة آخر الأخبار حول رحلتنا وعملنا".