الإمارات: شقيقان يتبرعان بنطاق "جيوهوت ستار" لشركة هندية

وقال الشقيقان: "مع كل المناقشات الجارية، نعتقد الآن أنه قد يكون من الأفضل أن يمتلك فريق "ريلاينس" هذا النطاق، إذا كانوا يرغبون في ذلك. نحن سعداء بإعطائهم نطاق "جيوهوت ستار دوت كوم" (jiohotstar.com) مجاناً، مع جميع الوثائق اللازمة. ولنكون واضحين، اتخذنا هذا القرار بمحض إرادتنا. لم يتصل بنا أحد من "ريلاينس" أو أي مجموعة قانونية أو يضغط علينا بأي شكل من الأشكال. لقد اتخذنا هذا القرار بمفردنا، دون أي ضغوط من الأصدقاء أو العائلة أو أي شخص آخر".