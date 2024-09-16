الإمارات: شريحة هاتف مجانية للسياح مع 10 جيجابايت بيانات

وهذا ما يلغي الحاجة إلى الوقوف في طوابير ويعود بالنفع على الملايين من السياح الذين يزورون الدولة. ففي العام الماضي، استقبلت دبي وحدها أكثر من 17.15 مليون زائر، وفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي؛ كما استقبلت أبوظبي 3.8 مليون زائر في عام 2023.