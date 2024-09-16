الإمارات: شريحة هاتف مجانية للسياح مع 10 جيجابايت بيانات
أصبح بإمكان سياح دولة الإمارات العربية المتحدة الآن الحصول على بطاقة eSIM الفورية والمجانية مع 10 جيجابايت من البيانات المجانية عند وصولهم إلى البلاد.
وتُقدم بطاقة eSIM من شركة "إي آند" ويمكن تنشيطها ببساطة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة والاتصال بسلاسة عبر تقنية التعرف على الوجه.
وذكر البيان الصادر عن إي آند، وهي أكبر مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، أن الزوار يمكنهم تفعيل "خط الزوار المجاني eSIM" الخاص بهم بمجرد مرورهم عبر الجمارك. وتقدم شريحة eSIM المجانية أيضاً 10 جيجابايت من البيانات المجانية وهي صالحة ليوم واحد، مما يتيح للزوار التواصل مع أحبائهم والاستفادة من الخدمات الأساسية على الفور.
وهذا ما يلغي الحاجة إلى الوقوف في طوابير ويعود بالنفع على الملايين من السياح الذين يزورون الدولة. ففي العام الماضي، استقبلت دبي وحدها أكثر من 17.15 مليون زائر، وفقاً لأحدث البيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي؛ كما استقبلت أبوظبي 3.8 مليون زائر في عام 2023.
وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لشؤون المستهلكين في شركة إي آند: "يعد تقديم ميزة التنشيط الذاتي لبطاقات eSIM المجانية للزوار إنجازاً مهماً في رحلتنا نحو التحول الرقمي. ويجسد هذا التزامنا بالابتكار مع تعزيز تفانينا في توفير تسهيلات استثنائية لعملائنا. ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في كونها وجهة رئيسية للسياح في جميع أنحاء العالم، نعتقد أن هذه المبادرة تضع معياراً جديداً للاتصالات عبر الهاتف المحمول، ونحن فخورون بأن نكون رائدين في تقديم مثل هذه الحلول المتقدمة لزوارنا الكرام".