الإمارات: شركات تمنح يومين عطلة لـ "الكريسماس" خارج الحساب الرسمي

مع اقتراب عيد الميلاد، تقوم مجموعة من المكاتب والشركات في أنحاء دولة الإمارات بمنح إجازات داخلية في يوم عيد الميلاد (25 ديسمبر)، وفي بعض الحالات في اليوم التالي "بوكسينغ داي" (26 ديسمبر)، لتشمل هذه العطلة جميع الموظفين. وتعتمد هذه الممارسة على السياسات الداخلية لكل شركة بدلاً من كونها عطلات رسمية معلنة، مما يعكس تغيراً في معايير أماكن العمل والجهود المبذولة للتوافق مع التقويمات العالمية، مع منح الموظفين وقتاً إضافياً للراحة.

بالنسبة لـ "إيليا مارك"، الذي انضم مؤخراً إلى شركة جديدة في دبي، جاءت هذه السياسة كميزة غير متوقعة أثناء تخطيطه لعطلة نهاية العام. كان ينوي في البداية أخذ أسبوع كامل من الإجازة للسفر إلى وطنه خلال موسم الأعياد، ولكن أثناء مراجعته لتقويم الإجازات الخاص بالشركة، اكتشف أن يومي 25 و26 ديسمبر قد تم تحديدهما بالفعل كأيام عطلة لجميع الموظفين.

وبما أن هذين التاريخين يصادفان يومي الخميس والجمعة، فإن هذا الترتيب يمنح الموظفين فعلياً عطلة نهاية أسبوع طويلة. وقال إيليا: "بدلاً من خصم أسبوع كامل من رصيد إجازتي السنوية، سأضطر الآن إلى أخذ أربعة أيام فقط"، مضيفاً أن ذلك جعل التخطيط للسفر أسهل خلال واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً.

يُذكر أن العطلات الرسمية في دولة الإمارات يتم الإعلان عنها سنوياً وتطبق على القطاعين العام والخاص، وتعتمد تواريخها إما على التقويم الميلادي أو الهجري حسب المناسبة. ورغم أن يوم عيد الميلاد ليس مدرجاً كعطلة رسمية اتحادية، إلا أنه يُسمح للشركات بإدراج سياسات إجازات داخلية وفقاً لتقديرها الخاص.

هذه الأيام الممنوحة داخلياً لا تحل محل مستحقات الإجازة السنوية وتختلف بشكل كبير حسب القطاع وصاحب العمل. ومع ذلك، يقول الموظفون إن مثل هذه السياسات يمكن أن تخفف الضغط خلال فترة السفر المزدحمة وتعكس تحولاً أوسع نحو منح أوقات راحة منظمة ومتوقعة في نهاية العام.

وتطبق سياسة مماثلة في الشركة التي تعمل بها "ياسمين ياسر"، وهي مغتربة سودانية بريطانية تقيم في دبي. حيث يُمنح الموظفون إجازة رسمية في 25 ديسمبر واليوم الذي يليه (بوكسينغ داي)، مما يتيح لهم التخطيط المسبق دون الحاجة لتقديم طلبات إجازة فردية. وقالت ياسمين إن هذا النهج يعكس كيفية تكيف أماكن العمل مع واقع الحياة في الإمارات.

وأضافت: "أعتقد أنه أمر لطيف لأن الكثير من الناس الذين يحتفلون قد أسسوا عائلات هنا، وهذا يسمح لهم بالاحتفال معاً دون القلق بشأن الحصول على إجازة".

من جهة أخرى، تقدم شركات أخرى ترتيبات أكثر مرونة؛ حيث قالت سحر طه، التي تعمل في شركة تتخذ من دبي مقراً لها ولديها فروع داخل الدولة، إن يوم 25 ديسمبر يُمنح كإجازة رسمية، مع يوم إضافي يمكن للموظفين اختياره في أي وقت بين 15 ديسمبر و7 يناير. ويتم تنسيق اليوم المختار مع المدير المباشر لضمان استمرارية سير العمل. وقالت سحر: "الفكرة هي منح الناس المرونة خلال فترة مزدحمة، حيث يمكنك اختيار اليوم الإضافي بناءً على خططك وضغط العمل، طالما تمت مناقشته والموافقة عليه مسبقاً".

ومن منظور الموارد البشرية (HR)، غالباً ما تُعتبر سياسات الإجازات الداخلية خلال فترة نهاية العام أداة تخطيط عملية وليست مجرد ميزة إضافية. وقال مستشار موارد بشرية مقيم في دبي إن منح أيام عطلة ثابتة يمكن أن يكون أسهل للشركات من إدارة حجم هائل من طلبات الإجازات السنوية المتداخلة في ديسمبر.

وأضاف المستشار: "عندما يرغب العديد من الموظفين في الحصول على إجازة في نفس التواريخ تقريباً، يصبح من الأكثر كفاءة تحديد أيام إغلاق بدلاً من تقييم الطلبات الفردية". وأشار أيضاً إلى أن تواريخ الإجازات المتوقعة تساعد الفرق والمديرين على تخطيط أعباء العمل بشكل أكثر فعالية، قائلاً: "وجود وضوح بشأن الأيام التي سيكون فيها المكتب مغلقاً يسمح للأقسام بتخطيط المواعيد النهائية، والتواصل مع العملاء، وتغطية العمل مسبقاً، مما يقلل من الموافقات في اللحظات الأخيرة ويسهل التنسيق، خاصة للفرق التي تعمل عبر مناطق جغرافية مختلفة".

