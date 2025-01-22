الإمارات: شركات التكنولوجيا المالية تمهد طريق الاستثمارات للنساء

ويستخدم روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي لغة الثقافة الشعبية للتواصل، وعندما سُئلت زمان عما إذا كان هذا قد يكون مثيرًا للجدل، قالت: "الطريقة التي يتم بها التواصل في التمويل الإسلامي، إذا استمررنا في القيام بذلك بهذه الطريقة، فلن نذهب إلى أي مكان". وأضافت: "في بعض الأحيان تحتاج إلى تغيير الأشياء لتطوير بعض مظاهر التفاهم بين جمهورك المستهدف".