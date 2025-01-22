الإمارات: شركات التكنولوجيا المالية تمهد طريق الاستثمارات للنساء
أشار خبراء ماليون مقيمون في الإمارات العربية المتحدة إلى أن بعض النساء يحجمن عن الاستثمارات التقليدية بسبب الافتقار إلى الفهم أو عدم اليقين. ولفتوا إلى أن هذا الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يقترن بفهم الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتعمل بعض شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على تمهيد الطريق للنساء للمشاركة في الاستثمارات المالية بسهولة وإمكانية الوصول إليها، مما يسد الفجوة بين الثقافة المالية والنساء المسلمات.
ومن الأمثلة على ذلك منصة "آيدا"، وهي منصة للتثقيف المالي تستهدف النساء المسلمات على وجه التحديد. وتتمتع السيدة التي تقف وراء هذه المنصة، "أونيسة زمان"، بخبرة في مساعدة النساء على اكتساب المزيد من المعرفة في مجال التمويل "الحلال". وتقيم زمان، التي تنحدر من المملكة المتحدة، الآن في الإمارات العربية المتحدة وستطلق منصة "آيدا" في الشهر المقبل.
"نحن الآن في عصر حيث أصبحت سهولة الوصول إلى المنتجات المالية أفضل من أي وقت مضى. المشكلة تكمن في الطريقة التي يتم بها التواصل"، كما قالت زمان. ستتضمن منصة "آيدا"، التي يتم تسويقها على أنها "ثقافة شعبية تلتقي بالتمويل الإسلامي"، دورات تتعمق في التمويل، سواء المواضيع الأساسية أو المتقدمة، وستتضمن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي.
ويستخدم روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي لغة الثقافة الشعبية للتواصل، وعندما سُئلت زمان عما إذا كان هذا قد يكون مثيرًا للجدل، قالت: "الطريقة التي يتم بها التواصل في التمويل الإسلامي، إذا استمررنا في القيام بذلك بهذه الطريقة، فلن نذهب إلى أي مكان". وأضافت: "في بعض الأحيان تحتاج إلى تغيير الأشياء لتطوير بعض مظاهر التفاهم بين جمهورك المستهدف".
وقالت زمان إنه من واقع خبرتها، إذا لم تكن المرأة المسلمة على علم بالأحكام المتعلقة بالتمويل، فلن تتحرك. وأضافت: "هذه الفجوة في المعرفة هي التي تمنع النساء من اتخاذ الخطوة التالية".
وذكر تقرير صادر عن شركة UBS السويسرية في عام 2024، استنادًا إلى استطلاع رأي شمل 600 امرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن ما يقرب من نصف النساء (48 في المائة) لديهن فهم منخفض للمعلومات المتعلقة بالاستثمارات. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أيضًا أن النساء مهتمات بشكل متزايد بالاستثمار، حيث تتطلع 62 في المائة من المستجيبات إلى البحث عن مزيد من المعلومات حول فرص الاستثمار.
التكنولوجيا المالية مقابل التمويل التقليدي
وتحاول منصة Fasset، وهي منصة لتبادل الأصول الرقمية مقرها الإمارات العربية المتحدة، أيضًا دفع المزيد من النساء للانضمام إلى مجال الاستثمارات المالية. وقال المؤسس المشارك للشركة، "دانييل أحمد"، إن هناك الكثير من البرامج المصممة لمساعدة النساء على تعلم المزيد عن الأصول الرقمية.
"أعتقد أن هناك قضايا تواجهها النساء [بشكل عام] وبالنسبة للنساء المسلمات هناك طبقة أخرى وهي الجانب المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالكامل"، كما قال. "الهدف الكامل الآن هو توفير إمكانية الوصول إلى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للناس، لأن هناك مشكلة أخرى، خاصة في مجال التشفير، وهي أنه من السهل جدًا الوصول إلى الرموز والاستثمارات التي قد تكون قائمة على الفائدة"، كما أوضح.
وفيما يتعلق بمساعدة النساء على زيادة إلمامهن بالأمور المالية، قال أحمد إن فاسيت تركز على ثلاثة أمور رئيسية: محو الأمية، وإمكانية الوصول، والثقة. وأضاف: "التمكين المالي يأتي من محو الأمية، والوعي يأتي من إمكانية الوصول، ويأتي من الثقة. وهذه الأمور الثلاثة هي المكونات التي ستدفع النساء إلى العمل في مجال التمويل، بما في ذلك النساء المسلمات".
وبحسب أحمد، فإن عدد النساء المشاركات في التكنولوجيا المالية أعلى بكثير من المشاركات في التمويل التقليدي. ويرجع ذلك إلى أن التكنولوجيا المالية أكثر سهولة في الوصول إليها بشكل عام، كما قال، "والأمر الرئيسي الثاني هو التعليم والتوعية، لأن هناك فائدة أخرى للتكنولوجيا المالية وهي أنها تساعد الناس على فهم ماهية منتجهم".
بحلول عام 2030، تأمل Fasset أن يكون لديها أصول بقيمة 100 مليون دولار على الأقل مملوكة للنساء على منصتها. وبصورة أعم، قال أحمد إنه يأمل في رؤية المزيد من النساء يستثمرن في الأصول الرقمية في المستقبل القريب. وقال: "جمال العملات المشفرة والأصول الرقمية هو أنها مكون لامركزي، مما يعني أنها متاحة للجميع".
وأضاف أحمد: "إذا مكّنا بعض المبادرات من تسهيل حصول النساء عليها، فإن الفكرة هي أنه بعد خمس إلى عشر سنوات من الآن، يجب أن تكون مشاركة الناس في العملات المشفرة متساوية".