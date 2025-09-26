الإمارات: سماء غائمة جزئيًا، ودرجة الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية في أبوظبي

قد تتشكل سحب حملية، غالبًا ما تكون مصحوبة بهطول الأمطار، فوق المناطق الشرقية بعد الظهر. ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا، حيث تصل إلى 41 درجة مئوية في أبوظبي وحوالي 38 درجة مئوية في دبي.