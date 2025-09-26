الإمارات: سماء غائمة جزئيًا، ودرجة الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية في أبوظبي

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون طقس اليوم السبت 26 سبتمبر/أيلول في الدولة صحوا إلى غائم جزئيا.
قد تتشكل سحب حملية، غالبًا ما تكون مصحوبة بهطول الأمطار، فوق المناطق الشرقية بعد الظهر. ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا، حيث تصل إلى 41 درجة مئوية في أبوظبي وحوالي 38 درجة مئوية في دبي.
وأشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب.
ومن المتوقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خلال النهار، مثيرة للغبار، بسرعات تتراوح بين 10 إلى 25 كم/ساعة، وتصل إلى 35 كم/ساعة.
ويبقى البحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.