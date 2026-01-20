الإمارات: "سجون حضرموت السرية" ..افتراءات تهدف لتشويه تضحيات جنودنا

نفت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة المزاعم التي أطلقتها الحكومة اليمنية في مؤتمر صحفي، والتي ادعت فيها أن الإمارات تدير "سجوناً سرية" في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وشددت الوزارة على أن المؤتمر تضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، تفتقر إلى أي أدلة أو أساس واقعي، بشأن الاكتشاف المزعوم لأسلحة ومتفجرات مرتبطة بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المزاعم المتعلقة بما يسمى "سجون سرية" في مطار الريان ليست سوى "افتراءات وتضليل متعمد يهدف إلى بناء روايات كاذبة تفتقر إلى الدقة والمهنية".

وأكدت الوزارة أن المنشآت المذكورة ليست سوى سكن عسكري، وغرف عمليات، وملاجئ محصنة، يقع بعضها تحت الأرض؛ وهو أمر متعارف عليه في المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارج السياق العسكري الطبيعي.

وجاء في البيان: "هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وتمثل محاولة غير مقبولة لتزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام، وتشويه سمعة القوات المسلحة الإماراتية بشكل متعمد، والنيل من التزاماتها العسكرية المعترف بها وسجلها الراسخ".

وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية أتمت انسحابها من اليمن بشكل رسمي وعلني في 2 يناير 2026. وشمل ذلك نقل جميع المعدات والأسلحة والأصول وفقاً للإجراءات العسكرية المتبعة والمعترف بها، مما يلغي أي مجال للتأويل أو الادعاء بوجود أي تمثيل عسكري أو لوجستي أو فني إماراتي على الأراضي اليمنية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن محاولات زج اسم الإمارات في هذه الادعاءات تثير تساؤلات جادة حول الدوافع والجهات التي تقف وراء هذه الأكاذيب. ووصفت الوزارة ذلك بأنه محاولة سافرة لخدمة أجندات سياسية على حساب الحقيقة، وجزء من حملة لتشويه صورة دولة الإمارات وتضحيات جنودها في دعم اليمن وأمنه لأكثر من عقد من الزمان.