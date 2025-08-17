الإمارات: "سبوتيفاي" يرفع أسعار اشتراكاته إلى 40 درهماً

سيتعين على عشاق الموسيقى في الإمارات قريبًا دفع المزيد مقابل اشتراكاتهم، حيث أعلن "سبوتيفاي" عن زيادة في أسعار باقاته المميزة.

وفي حديثه مع "خليج تايمز"، أكد مستشار في منصة البث أن الأسعار الجديدة من المقرر أن تُطبق على جميع الخطط بدءًا من شهر سبتمبر.

وقال المستشار: "بينما نواصل تطوير منصتنا، فإننا نقوم بتحديث أسعارنا المميزة، حتى نتمكن من الاستمرار في الابتكار في ظل ظروف السوق المتغيرة. ستساعدنا هذه التحديثات على الاستمرار في تقديم قيمة للمحبين."

سيتم منح المستخدمين فترة سماح لمدة شهر واحد قبل أن يصبح السعر الجديد ساري المفعول، ما لم يقوموا بالإلغاء قبل انتهاء فترة السماح.

زيادة الأسعار

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن "سبوتيفاي" أنه سيزيد الأسعار، وأن المشتركين سيتلقون بريدًا إلكترونيًا يشرح زيادة الأسعار خلال الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة أن السعر سيرتفع إلى 11.99 يورو (13.86 دولار) شهريًا من 10.99 يورو في أسواق تشمل جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد ساعدت الزيادات السابقة في الأسعار، بالإضافة إلى جهود خفض التكاليف في السنوات الأخيرة، "سبوتيفاي" على تحقيق أول ربح سنوي له لعام 2024.

يوم السبت، تلقى بعض المستخدمين بريدًا إلكترونيًا يبلغهم بذلك. وبالنسبة لأولئك الذين قد لم يتلقوا هذه الرسائل بعد، نصح "سبوتيفاي" المستمعين بالتحقق من مجلدات البريد غير المرغوب فيه أو البريد العشوائي.

سيتم خصم الرسوم الجديدة من تاريخ الفوترة الخاص بالعميل في سبتمبر. وفي حالة عدم تذكر هذا التاريخ، يمكنهم زيارة صفحة حسابهم للعثور على تاريخ الفوترة.

فيما يلي الأسعار الجديدة:

الباقة الفردية المميزة: الباقة السابقة التي كانت تكلف 21.99 درهمًا شهريًا ستصبح الآن متاحة مقابل 23.99 درهمًا .

باقة الطلاب المميزة: الباقة التي كانت تكلف 11.99 درهمًا ستصبح الآن متاحة مقابل 12.99 درهمًا .

الباقة الثنائية المميزة: الباقة الثنائية التي كانت تكلف 27.99 درهمًا ستصبح الآن متاحة مقابل 32.99 درهمًا . يمكن مشاركة هذا الحساب بين شخصين.

الباقة العائلية المميزة: الباقة العائلية التي كانت تكلف 33.99 درهمًا ستصبح الآن متاحة مقابل 39.99 درهمًا. يمكن مشاركة هذا الحساب بين ستة أشخاص.

بالنسبة لأولئك الذين يخططون لتغيير اشتراكاتهم، أكد المستشار أن ذلك لن يؤثر على مكتبة العملاء، والتي تشمل قوائم التشغيل والبودكاست والأغاني المفضلة. وهذا ينطبق أيضًا على أولئك الذين يخططون للتبديل إلى الخدمة المجانية.

وماذا عن أولئك الذين هم حاليًا في فترة تجريبية؟ سيكون لهؤلاء المستخدمين شهر واحد بالسعر الأصلي بعد انتهاء الفترة التجريبية. بعد ذلك، سيصبح السعر الجديد للخطوة المختارة ساري المفعول.

بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على بطاقة هدايا بموجب الخطة السابقة، سيظلون قادرين على استبدالها حتى لو اشتروها بسعر أقل. يمكن استبدال بطاقات الهدايا فقط على الباقة الفردية المميزة.