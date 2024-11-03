الإمارات: سباقات الجبال الوعرة ..تجمع بين التحدي والطبيعة
في وقت سابق من هذا العام، وصل أكثر من 350 عداءً من جميع أنحاء العالم إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أول سباق على المضمار في الجبال الوعرة في رأس الخيمة. بدءًا من سد وادي غليلة في جبل جيس، غطى سباق GOAT مسافات 50 كم و30 كم، مع ارتفاعات تصل إلى 3300 متر.
وقال دانا مطر، المؤسس المشارك لشركة بيك سبورتس ومنظم السباق، إن هذا السباق كان من أصعب سباقات المضمار الفنية على هذا الارتفاع في المنطقة. وأشارت مطر إلى أن الفائزين من الذكور والإناث، وكلاهما من روسيا، فوجئوا بمتطلبات التضاريس.
"غالبًا ما يأتي الناس إلى الإمارات العربية المتحدة للاستمتاع بالحياة النابضة بالحياة في المدينة، دون أن يدركوا الجمال الأخاذ والتحدي الذي توفره مسارات الجري في رأس الخيمة وحتا والفجيرة. لكن هذا يتغير مع نمو مشهد الجري على المضمار المحلي"، هذا ما قاله عداء الجري البالغ من العمر 39 عامًا والذي يتمتع بخبرة تزيد عن عقد من الزمان في هذه الرياضة.
طفرة الجري على الطرق الوعرة
في السنوات القليلة الماضية، تحول الجري على الطرق الوعرة من مجرد رياضة متخصصة إلى رياضة تحمل رئيسية، حيث يوجد أكثر من 20 مليون عداء مسجل في رياضة الجري على الطرق الوعرة على مستوى العالم. وقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الاتجاه، حيث ترك عدد متزايد من الرياضيين أرصفة المدن لصالح التضاريس الصخرية والمسارات الموحلة والكثبان الرملية والمناظر الطبيعية الجبلية.
ألهم هذا الاهتمام المتزايد مطر لتأسيس شركتها الرياضية في عام 2022، المتخصصة في سباقات المضمار ذات المعايير الدولية وبناء مجتمع من عشاق المغامرة في جميع أنحاء المنطقة. تعمل الشركة على توسيع مجموعة سباقاتها، بإضافة سباق القدرة تريل خلال شهر رمضان وسباق Last 1 Standing، وهو تحدٍ للتحمل لمدة 12 ساعة في حتا الشهر المقبل.
"إن جاذبية الجري على الطرق الوعرة تكمن في قدرته على إعادة الاتصال بالطبيعة وإدخالك بالكامل في اللحظة الحالية. يتجه العديد من الأشخاص إلى الهواء الطلق من أجل اللياقة البدنية والرفاهية العقلية. إن الخروج إلى الطرق الوعرة يجلب شعورًا بالحرية والوضوح"، قال مطر، مضيفًا: "إن الاهتمام المتزايد بالجري على الطرق الوعرة مدفوع أيضًا بمجتمع الرياضة الشامل".
وأشارت إلى أن "الجري على المضمار أمر مرحب به للغاية، والمجتمع موجود دائمًا لدعم بعضهم البعض. بالنسبة للمبتدئين، الأمر لا يتعلق بالمنافسة بل يتعلق بالاستمتاع بالتجربة. حتى الرياضيين المخضرمين سوف يمشون في أقسام من مسارات أكثر تقنية، وهذا أمر متواضع. إن تنوع التضاريس والتكوينات المتغيرة والسماء الدرامية تجعل الجري محفزًا ومجزيًا بطرق تتجاوز مجرد اللياقة البدنية".
إنشاء اتصالات على المسارات
خلال الأشهر الأكثر برودة، يمتلئ مجتمع الجري على المضمار في الإمارات العربية المتحدة بأعضاء جدد حريصين على تجربة هذه الرياضة. وقد عملت المجموعات والأندية في جميع أنحاء البلاد على جعلها في متناول العدائين من جميع مستويات المهارة. يضم مجتمع الجري على المضمار، وهو أحد أكبر مجتمعات الجري على المضمار في دول مجلس التعاون الخليجي، أكثر من 1000 عضو موزعين على مجموعات مختلفة على تطبيق WhatsApp.
وقال سامر بو كايد بيه، أحد مؤسسي هذه المجموعة، إن سباقات نهاية الأسبوع التي ينظمونها تجتذب عادة ما بين 35 و50 مشاركًا. وأضاف المدرب الشخصي المعتمد البالغ من العمر 35 عامًا: "نرى حوالي خمسة وجوه جديدة كل نهاية أسبوع، تتراوح من المبتدئين إلى الرياضيين ذوي الخبرة. ويضم مجتمعنا مزيجًا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمغتربين الذين يجتمعون معًا لمشاركة الخبرات واستكشاف المسارات".
لاحظ كايد بيه أن العديد من المبتدئين ينضمون إلى المجموعة ليس فقط لتحسين مهاراتهم في الجري على المسار ولكن أيضًا للحصول على فرصة لمقابلة أفراد مغامرين آخرين.
"إن الجري على الطرق الوعرة يكون ممتعًا دائمًا مع الآخرين. ونادرًا ما تجد أشخاصًا يركضون بمفردهم في البرية. إن الانضمام إلى مجتمع يتيح لك العثور على آخرين في نفس مستواك، مما يساعدك على التحسن والاستفادة بشكل أكبر من هذه الرياضة."
شكرالله كرم، مستشار إدارة الصحة وعضو Trail Runners DXB، اكتشف هذه الرياضة قبل عام. وكان أول تحدٍ له هو سباق 10 كيلومترات في حتا، وهو الآن يهدف إلى إكمال ثلاثة سباقات لمسافات طويلة في الأشهر الستة المقبلة.
وقال الفرنسي اللبناني البالغ من العمر 45 عامًا: "الجري على الطرق الوعرة هو المزيج المثالي بين المغامرة والجري. أتوق إلى الجري على الطرق الوعرة في عطلات نهاية الأسبوع وأحيانًا أحاول الهروب خلال أسبوع العمل للركض في جبال الحجر أو رمال القدرة ومنتزه مشرف".
يصف كرم مجتمع الجري في الإمارات العربية المتحدة بأنه "منعش". وقال: "المحادثات التي أجريها أثناء الجري ممتعة ومبهجة. الجري على الطرق الوعرة يحرك كل حواسك، وفي البيئة السريعة التي نعيش فيها هنا، فإن الاتصالات الأبطأ والأطول ممتعة للغاية".
جاذبية الإمارات العالمية لرياضة الجري على المضمار
كما أن مجتمع الجري على المضمار المتنامي في الإمارات العربية المتحدة ومسارات السباق المتنوعة جعلتها وجهة ناشئة للرياضيين العالميين الذين يمارسون رياضة التحمل. وتوفر المناظر الطبيعية في الدولة مجموعة من تجارب الجري على المضمار، من الجري في الصحراء والمسارات الساحلية إلى التضاريس الجبلية. ويقضي العديد من العدائين عطلات نهاية الأسبوع في التعامل مع مسارات Mother Hump في وادي شوكة أو مسار سيارات الجيب في وادي نقب.
غالبًا ما يخوض المتسابقون ذوو الخبرة مثل مطر مغامرة الدخول إلى مناطق جديدة، باستخدام أدوات مثل خرائط جوجل وتطبيقات الملاحة لاكتشاف المسارات المخفية.
"منذ طفولتي، تم تدريبي على التنقل وفهم الطباعة وظروف الطقس وتدوين الملاحظات حول المعالم على طول الطريق. مجتمع الجري على المضمار هنا يضيف دائمًا إلى الدليل المتنامي للمسارات."
كما تعمل المنظمات الحكومية، مثل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومجلس دبي الرياضي، على الترويج للرياضة من خلال تنظيم الفعاليات والاستثمار في تطوير المسارات، وضمان السلامة وسهولة الوصول للعدائين. وفي العام الماضي، افتتحت بلدية دبي مسارًا للمشي لمسافات طويلة بطول 9.7 كيلومتر في منتزه مشرف الوطني، يستخدمه الرياضيون للتدريب.
قالت أدريانا فرنانديز، وهي عداءة متمرسة في سباقات المضمار، إنه على الرغم من أن مسارات الإمارات العربية المتحدة قد لا تحاكي التضاريس الموحلة أو الرطبة الشائعة في السباقات الدولية، إلا أنها تشكل تدريبًا ممتازًا على المسارات غير المستوية. وقد تدربت على سباقها الذي يستمر خمسة أيام ويتكون من عدة مراحل عبر المحميات التنزانية في الإمارات العربية المتحدة، وأشادت بالبنية التحتية للسباق، والتي توفر وصولاً آمنًا إلى المسارات النائية، مما يجذب المتنافسين الدوليين.
"أحب أن أتمكن من المشاركة بمفردي مع كلبي أو مع الأصدقاء. كل مسار هنا يقدم تحديات جديدة. التضاريس المتنوعة والارتفاعات والعقبات تجعل الأمور مثيرة. لقد لاحظت المزيد من الأشخاص من دول مثل عُمان والأردن ينضمون إلى السباقات هنا"، قال الرياضي الإسباني البالغ من العمر 45 عامًا.
السلامة والعناية البيئية أولاً
تقوم مدربة الجري المقيمة في دبي إيفانا كولاريك بتدريب 15-20 عداءًا بشكل مستمر للمشاركة في مختلف مسابقات الجري لمسافات طويلة المحلية والدولية.
"على المسارات، لا يهم إن كنت سريعًا أم بطيئًا، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بتمرين مذهل. إن الشعور بمواجهة عقبات الطبيعة والمضي قدمًا أمر مبهج للكثيرين"، كما قال الرياضي الحائز على الميداليات ومؤسس نادي التدريب Race Craft.
وينصح المدرب أي شخص جديد على رياضة الجري على الطرق الوعرة أن يبدأ بالانضمام إلى مجموعة، وأن يحصل على فهم أفضل للجري على أرض غير مستوية. "في حين تنطبق أساسيات الجري، فإن الأسطح غير المستوية والمنحدرة تتطلب تعديلات في التقنية، مع التركيز على امتصاص الصدمات والاستقرار. وهذا يعني استخدام ضربة كعب أكثر وضوحًا، وخطوات أطول، وإشراك الجذع للحد من خطر الإصابة وتحسين الكفاءة العامة."
وأكد الخبراء أيضًا على أهمية المعدات المناسبة والسلامة. وقال مطر إن سباقاتهم دائمًا ما تتضمن قائمة معدات إلزامية، ويجب على المتسابقين أن يضعوا في اعتبارهم سلامتهم والبيئة عند الركض أو المشي في الطبيعة.
"السلامة هي الأهم في الجري على الطرق الوعرة، واحترام الطبيعة هو قيمة أساسية. يجب أن يكون كل عداء على الطرق الوعرة مزودًا بأحذية للجري على الطرق الوعرة، وأن يحمل حقيبة إسعافات أولية صغيرة، وسترات ترطيب، وصافرة طوارئ وهاتف مشحون بالكامل مع خريطة الطريق. إذا كنت غير متأكد من مسار ما، فمن الأفضل أن تذهب مع آخرين غير متأكدين"، كما أكد مطر.
تلتزم السباقات بشكل صارم بالحفاظ على نزاهة الرياضة والبيئة، مع فرض عقوبات على إلقاء القمامة والفشل في مساعدة المتسابقين الآخرين في حالات الضيق.
وأكدت مطر أن "حراسنا المدربين تدريبًا جيدًا يحرصون على تطبيق هذه القواعد، لكن الأمر يتعلق أيضًا بتقديم مثال للمجتمع. إن الجري على المضمار رياضة تتسم بالتعاطف واحترام الآخرين والاهتمام بالبيئة المحيطة".