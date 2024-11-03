الإمارات: سباقات الجبال الوعرة ..تجمع بين التحدي والطبيعة

قالت أدريانا فرنانديز، وهي عداءة متمرسة في سباقات المضمار، إنه على الرغم من أن مسارات الإمارات العربية المتحدة قد لا تحاكي التضاريس الموحلة أو الرطبة الشائعة في السباقات الدولية، إلا أنها تشكل تدريبًا ممتازًا على المسارات غير المستوية. وقد تدربت على سباقها الذي يستمر خمسة أيام ويتكون من عدة مراحل عبر المحميات التنزانية في الإمارات العربية المتحدة، وأشادت بالبنية التحتية للسباق، والتي توفر وصولاً آمنًا إلى المسارات النائية، مما يجذب المتنافسين الدوليين.