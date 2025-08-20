الإمارات: ساعات عمل مرنة لموظفي الحكومة مع إفتتاح المدارس

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الأربعاء 20 أغسطس/آب، أنه تم السماح لموظفي الحكومة في الإمارات العربية المتحدة بساعات عمل مرنة مع إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد.

مع بدء العام الدراسي 2025-2026، تم منح أولياء الأمور المرونة في اليوم الأول من الدراسة.

وجهت الوزارات والجهات الاتحادية بمنح موظفيها مرونة في الوصول والمغادرة في اليوم الأول لمرافقة أبنائهم من وإلى المدرسة أو المنزل.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي مدة هذه المرونة لا يجوز أن تتجاوز ثلاث ساعات في اليوم الأول من الدراسة.

في هذه الأثناء، نُصحت الشركات الموظفين الذين لديهم أطفال يذهبون إلى الحضانة أو روضة الأطفال بالسماح لهم بالمرونة أثناء القدوم والمغادرة من العمل لمدة أسبوع حتى يتكيف الآباء والأطفال مع جدول الاستلام والتوصيل.

ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي مدة هذه المرونة ثلاث ساعات يومياً خلال كل يوم من أيام الأسبوع الأول.

خلال العام الدراسي الجديد، سُمح للموظفين بحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائهم لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات. وينطبق الأمر نفسه على أولياء الأمور الذين يحضرون حفلات التخرج وغيرها من الفعاليات أو الأنشطة المتعلقة بأبنائهم.

وأوضحت الهيئة أيضًا أنه يجب على أصحاب العمل مراعاة الاختلافات في مواعيد بدء الدراسة وفقًا للمناهج الدراسية.

يتم منح المرونة في الحضور والانصراف حسب الأنظمة المعمول بها داخل الجهة وبموافقة المدير المباشر.